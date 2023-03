“لتجنب حرب أهلية”.. نتنياهو يتراجع ويقرر تأجيل التعديلات القضائية (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل التعديلات القضائية التي أثارت الجدل، قائلا إنه يستهدف “منع حرب أهلية” في البلاد.

وفي خطاب متلفز، قال نتنياهو “أستمع للمطالبات بتبديد التوتر، لكني لم أقبل أبدا أن أستسلم لهذه الأقلية المتطرفة التي تستعد لتمزيق صفوف شعبنا، وتلجأ إلى العنف وإشعال النار والتهديد بالنيل من النواب المنتخبين”.

وقال نتنياهو إن المعارضة تدعو إلى التوقف عن أداء الخدمة العسكرية، مضيفا أن “دولة إسرائيل لا يمكنها البقاء دون الجيش، والجيش بالتالي لا يمكن أن يقبل رفض أداء الخدمة العسكرية، لأن هذا الرفض يعني نهاية دولتنا وهلاكها”.

وطالب نتنياهو رؤساء المؤسسات الأمنية والقيادات العسكرية “برفض وعدم احتواء ظاهرة رفض أداء الخدمة العسكرية، فهؤلاء الذين يدعون إلى ذلك يمزقون البلاد”.

وأضاف أنه لا يقبل بذلك، وأنه “قال سابقا إنه لن يغلق بابا للحوار، فنحن لسنا أمام أعداء إنما أمام إخوة، ولن نقبل بحرب أهلية، رغم أننا على مسار الصدام المجتمعي، ونواجه تهديدا للوحدة الوطنية، مما يتطلب العمل بتروّ ومسؤولية”.

وقال “بعد موافقة معظم أصدقائي، وعندما تتوافر إمكانية لتفادي حرب أهلية، فأنا بصفتي رئيسا للوزراء أقدّم فرصة للحوار الحقيقي، لكنني أصر على تمرير هذه التعديلات الضرورية للجهاز القضائي، ولكن انطلاقا من المسؤولية قررت تجميد طرح القراءتين الثانية والثالثة لهذا القانون في طور الانعقاد الحالي، وتأجيله إلى مراحل الانعقاد المقبلة، بحيث نقر التعديلات مع الحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم”.

وكانت جريدة (جيروزاليم بوست) قد نشرت قبل الخطاب بدقائق تغريدة على تويتر، قالت فيها إن نتنياهو وافق على تأجيل التعديلات القانونية إلى الصيف.

Prime Minister Benjamin Netanyahu has agreed to postpone the judicial reform legislation to the summer. Doing what Israel does best: Delaying issues.https://t.co/0fkJiDvPcV

— Michael Starr (@Starrlord89) March 27, 2023