إفطار صعب في رمضان.. الجزيرة مباشر تنقل واقع اللاجئين بمخيمات عكار (فيديو)

انعكست الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان وانهيار العملة المحلية على الواقع المعيشي للاجئين السوريين في المخيمات الموجودة على الأراضي اللبنانية.

ورصدت الجزيرة مباشر أحوال اللاجئين السوريين في مخيم السمونية بعكار شمالي لبنان خلال خامس أيام شهر رمضان المبارك.

وأجمع اللاجئون في المخيم على صعوبة الوضع الاقتصادي والظروف المعيشية، كما طالبوا بضرورة تكثيف المساعدات من المنظمات والأفراد للمخيم في شهر رمضان، خاصة مع ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات.

ومع شح المساعدات والأزمات المتتالية، يعتمد أغلب سكان المخيم على بعض الحشائش والنباتات المزروعة حول المخيم لتوفير وجبة الفطور مثل الخبيزة، ومع ارتفاع اسعار المحروقات في لبنان اعتمد سكان المخيم على الحطب لطهي الطعام.

وقال اللاجئون إن أوضاعهم في شهر رمضان الحالي تختلف كثيرًا عن الشهر ذاته من العام الماضي، فبعد أن كانوا يستطيعون الحصول على لحوم أو دواجن في فطور رمضان، أصبح حلمهم هذا العام ربطة خبز.

وقالت إحدى اللاجئات “أنا مصابة بالربو، وسعر علبة الدواء مليونا ليرة (20 دولار)، وليست لدي إمكانية لشرائها، وكل ما نأكل هو الخبز وبعض البرغل أطهوه للفطار، ليس لدينا المال لشراء حتى الطماطم”.

واشتكت أخرى من صعوبة الأوضاع، وقالت “لا نملك خبزًا، ساعدونا بحق هذا الشهر الفضيل، لا زيت ولا سكر ولا أرز، وصار تحضير الفطور صعب جدًا، كل ما استطعت فعله أمس هو طهو الخبيزة”.

وقالت أخرى “في الماضي كانت 100 ألف ليرة تكفي لطعام أسبوع، بينما الآن لا تكفي حتى مليون ليرة”، وأشارت بأسى إلى أنها لا تستطيع توفير احتياجات ابنتها التي تصوم لعامها الأول.