تويتر في خطر.. تسرّب بيانات هامة قد يؤدي إلى اختفاء المنصة الشهيرة

أظهرت وثائق محكمة أمريكية أن أجزاء من كود برنامج منصة تويتر للتواصل الاجتماعي تم نشرها عبر الإنترنت بعد تسرب كبير للبيانات.

ويُعد كود البرنامج هو شفرة الكمبيوتر الأساسية التي تعمل عليها الشبكة الاجتماعية، عبر الإنترنت.

ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية فقد تحرك موقع تويتر لإزالة الرمز المسرب عن طريق إرسال إشعار انتهاك حقوق النشر إلى “غيت هاب” GitHub، وهي منصة تعاون عبر الإنترنت لمطوري البرامج، تم نشر الرمز عليها.

وامتثلت “غيت هاب” وأزالت الرمز في اليوم نفسه، لكن “نيويورك تايمز” أوضحت أنه لم يتضح كم من الوقت ظل الرمز المسرب على الإنترنت، لكن يبدو أنه كان متاحًا للعامة عدة أشهر على الأقل.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أمس الأحد، نقلًا عن مصادر لم تكشف عنها، أن منصة التواصل الاجتماعي، التي اشتراها الملياردير إيلون ماسك العام الماضي، أطلقت أيضًا تحقيقًا داخليًّا بهذا الشأن.

