تويتر في خطر.. تسرّب بيانات هامة قد يؤدي إلى اختفاء المنصة الشهيرة

أظهرت وثائق محكمة أمريكية أن أجزاء من كود برنامج منصة تويتر للتواصل الاجتماعي تم نشرها عبر الإنترنت بعد تسرب كبير للبيانات.

ويُعد كود البرنامج هو شفرة الكمبيوتر الأساسية التي تعمل عليها الشبكة الاجتماعية، عبر الإنترنت.

ووفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية فقد تحرك موقع تويتر لإزالة الرمز المسرب عن طريق إرسال إشعار انتهاك حقوق النشر إلى “غيت هاب” GitHub، وهي منصة تعاون عبر الإنترنت لمطوري البرامج، تم نشر الرمز عليها.

وامتثلت “غيت هاب” وأزالت الرمز في اليوم نفسه، لكن “نيويورك تايمز” أوضحت أنه لم يتضح كم من الوقت ظل الرمز المسرب على الإنترنت، لكن يبدو أنه كان متاحًا للعامة عدة أشهر على الأقل.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أمس الأحد، نقلًا عن مصادر لم تكشف عنها، أن منصة التواصل الاجتماعي، التي اشتراها الملياردير إيلون ماسك العام الماضي، أطلقت أيضًا تحقيقًا داخليًّا بهذا الشأن.

Parts of Twitter’s source code, the underlying computer code on which the social network runs, were leaked — a rare and major exposure of intellectual property as the company struggles to reduce technical issues and reverse its fortunes under Elon Musk. https://t.co/SMvHtSeRUB — The New York Times (@nytimes) March 26, 2023

ويُعد الكود الذي تم تسريب أجزاء منه، تحديًا جديدًا يضاف إلى سلسلة التحديات التي يواجهها ماسك على تويتر، إذ غالبًا ما تنظر شركات التكنولوجيا إلى هذا الكود باعتباره سرًّا وثيقًا، ولا تشاركه خوفًا من أنه قد يمنح المنافسين ميزة غير عادلة أو يكشف عن ثغرات أمنية.

ووفقًا للتقرير، فإن من مخاوف الشركة أن يكون الكود لا يزال يحتوي على نقاط ضعف غير معروفة يمكن للقراصنة استغلالها لتخريب المنصة، إذ إن الشفرة تتضمن ثغرات أمنية يمكن أن تمنح المتسللين أو الأطراف الأخرى المتحمسة وسائل لاستخراج بيانات المستخدم أو إزالة الموقع كلّيًّا.

ونقلت “نيويورك تايمز” عن شخصين مطلعين على التحقيق الداخلي، قولهما إن “تويتر” بدأ تحقيقًا في التسريب، وتوقّع المسؤولون التنفيذيون الذين يتعاملون مع الأمر أن المسؤول عن ذلك غادر الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها في عام 2022.

يشار إلى أنه رغم سعي شركات التكنولوجيا لحماية قواعدها البرمجية، فإنها أصبحت أهدافًا متكررة لكثير من المتسللين، ففي عام 2020 قُبض على أنتوني ليفاندوفسكي، المهندس السابق في “غوغل” (Google) و”أوبر” (Uber) والخبير في السيارات الذاتية القيادة، وحُكم عليه بالسجن مدة 18 شهرًا لسرقة أسرار تجارية من غوغل. لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، أصدر عفوًا عنه قبيل انتهاء ولايته.

وكان الملياردير الأمريكي قد أعلن في وقت سابق أنه سيرفع السرية التي تحيط منذ زمن بعيد بالخوارزمية المستخدمة للتوصية بالتغريدات، مشيرًا إلى أن الترميز المستخدم للتوصية بالمنشورات المقترحة للمستخدمين سيصبح “مفتوح المصدر” في نهاية مارس/ آذار الجاري.

Twitter will open source all code used to recommend tweets on March 31st — Elon Musk (@elonmusk) March 17, 2023

والخوارزمية هي طريقة ومحددات عرض التغريدات على أي منصة تواصل اجتماعي، وتتغير خوارزميات جميع مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر شهريًّا وأحيانًا أسبوعيًّا أو يوميًّا.

ومنذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك على تويتر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عانت المنصة أعطالًا وشهدت عمليات تسريح للموظفين، كما توقف معلنون عن التعامل معها بسبب عدم وجود إشراف على المحتوى.