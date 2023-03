“الرحّالة الرقميون”.. ظاهرة تتسع منذ جائحة كورونا وهكذا تستعين بهم الحكومات

ساعدت سرعة شبكة الإنترنت على ظهور أسلوب جديد للعمل عن بعد، يطلق على من يطبقونه اسم “الرحالة الرقميون”.

وغالبًا ما يكون “الرحالة الرقميون” من الشباب، الذين يمارسون العمل باستخدام المواقع الرقمية، ولا يرغبون في أن يعملوا من مكان ثابت بدولة بعينها، بل يتنقلون من دولة إلى أخرى فيجمعون بين العمل والسياحة.

وقد ساعدت جائحة كورونا على تحويل هذه الظاهرة التي كانت هامشية إلى اتجاه آخذ في الانتشار. ودفع ذلك الحكومات في كثير من الدول بشكل متزايد، إلى عرض تأشيرات الدخول على الناس، للسماح لهم بالعمل فيها على أسس مؤقتة.

The Great Reevaluation: How Remote Work And Digital Nomads Are Reshaping The Future Of Work – Forbes https://t.co/JmkZpkwInO

وقامت مؤخرًا دول مثل ناميبيا والإكوادور وبليز وماليزيا وألبانيا، بإصدار تأشيرات لاجتذاب الرحالة الرقميين. وفي أوربا قلّدت هذا الاتجاه كل من مالطا وكرواتيا وجمهورية التشيك وإستونيا واليونان والمجر.

وتتباين دوافع الدول، من الرغبة في تعويض خسارة السياح خلال فترة تفشي الجائحة، إلى قبول الجانب الإيجابي لأساليب العمل الهجين، في حين تريد دول أخرى أن تجذب العاملين تعويضًا عن نقص الأيدي العاملة الماهرة لديها، وعن ما تعانيه من تزايد معدلات الشيخوخة بين سكانها.

New research by European Tour Destinations reveals three key trends and a shift in behavioural patterns for travellers in 2023.

The trends identified are wellness travel, the rise of digital nomads and eco-tourism https://t.co/99Q2G9xMfd pic.twitter.com/636LGnfkbD

— LANDMARK (@Landmark_Golf) March 27, 2023