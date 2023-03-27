إنجاز تاريخي للمغرب.. الملاكمة خديجة المرضي تصبح أول أفريقية تحرز ذهبية بطولة العالم (فيديو)

أصبحت المغربية خديجة المرضي أول أفريقية تحرز ذهبية بطولة العالم للملاكمة بعد فوزها على الكازاخستانية لازات كونجيباييفا في نهائي وزن فوق 81 كيلوجرامًا، الأحد.

وفازت خديجة بنتيجة 4-1 على منافستها الكازاخستانية.

وتعد هذه ثاني ذهبية للمغرب في بطولة العالم الملاكمة، بعد البطل محمد الربيعي.

وفي بطولة العالم أيضًا، حصلت كل من الروسية ديانا بياتاك وأينور رضاييفا ملاكمة أذربيجان على الميدالية البرونزية.

وكانت خديجة البالغ عمرها 32 عامًا انتصرت على كونجيباييفا خلال سلسلة الحزام الذهبي في مراكش الشهر الماضي.

وسبق أن شاركت اللاعبة المغربية في الألعاب الأولمبية 2016، كما فازت بميدالية ذهبية لوزن أقل من 75 كجم في الألعاب الأفريقية 2019.

ونالت خديجة برونزية بطولة العالم 2019، ثم الفضية في العام الماضي في تركيا.

⭕ تتويج خديجة المرضي بذهبية بطولة العالم للملاكمة سيدات و عزف النشيد الوطني المغربي بالعاصمة الهندية نيو ديلهي. pic.twitter.com/bcgnmKqK7e — Morocco of tomorrow (@Moroccoftomorow) March 26, 2023

ويعد ما فعلته المرضي أحد أكبر الإنجازات للمغرب في الرياضات الفردية.

مبروك للبطلة خديجة المرضي لتحقيقها المدالية الذهبية في بطولة العالم للملاكمة سيدات و بذلك تصبح أول ملاكمة إفريقية تحقق هذا الإنجاز التاريخي 👏🇲🇦 pic.twitter.com/RLEePNxR5D — Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 26, 2023

🟥 #آخر_خبر | المغربية 🇲🇦 خديجة المرضي تحرز ذهبية وزن فوق 81 كيلوغراما ضمن بطولة العالم للملاكمة المقامة في نيودلهي 🇮🇳

🥇 خديجة المرضي أول عربية وإفريقية تحقق هذا الإنجاز pic.twitter.com/1NOZe93Gg3 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 26, 2023

البطلة العالمية خديجة المرضي تفوز بالميدالية الذهبية لبطولة العالم للملاكمة 🇲🇦🥊 ألف مبرووووك للبطلة، أول مغربية و إفريقية تتوج بطلة للعالم 🤩👏 pic.twitter.com/CZTQr5hQav — 2M.ma (@2MInteractive) March 26, 2023

نفتخر ببطلتنا المغربيّة خديجة المرضي، بعد حصولها على بطولة العالم للملاكمة، درس ٱخر من دروس التألق المغربي🥇🥊💚 pic.twitter.com/TVG1ErCXRc — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) March 26, 2023

☆ مبروك خديجة المرضي أول مغربية🇲🇦 وعربية وإفريقية تفوز بذهبية بطولة العالم في الملاكمة.. pic.twitter.com/MDOV1bsdVj — Mustapha Elasri المصطفى العسري (@MustaphaElasri9) March 26, 2023

#MapSport توجت البطلة المغربية خديجة المرضي (وزن أكثر من 81 كلغ)، مساء اليوم الأحد، بلقب بطولة العالم للملاكمة سيدات، التي تجرى منافساتها بنيودلهي.

وأحرزت البطلة المغربية الميدالية الذهبية بعد تفوقها في المباراة النهائية على منافستها الكازاخستانية كونغيباييفا لازات. pic.twitter.com/ATiAOMDMg2 — Agence MAP (@MAP_Information) March 26, 2023

البطلة 🇲🇦 خديجة المرضي، بطلة للعالم 🥇

عصر #المغرب الذهبي يعود من جديد 🎉🥳🇲🇦❤️ أول ميدالية ذهبية في تاريخ المغرب، و إفريقيا والشرق الاوسط في بطولات العالم للملاكمة النسوية دورة الهند 2023 المغرب يتحصل على المركز الخامس برصيد ميداليتين (ذهبية المرضي +81 وبرونزية المتقي -48) pic.twitter.com/DvqDreW2oX — IMANE A.Belghiti ‏۞ ‏ ‏۞ (@lima_amouna) March 26, 2023

لحظة تتويج البطلة العـالمية خديجة المرضي بالذهبية 🏅 و عزف النشيد الوطني 🇲🇦 مسار طويل من المثابرة و الجهد و الاجتهاد وراء هذه اللحظات المميزة👏😍 ان شاء تعيشها من جديد خلال أولمبياد باريس بعد أن غابت عن الاولمبياد طوكيو التي كانت مؤهلة إليها بسبب تزامن المنافسات مع فترة حملها🤰 pic.twitter.com/Ujf54qThMI — AB10 ☪️🇲🇦 (@Ahmed_abdellaah) March 26, 2023

هنيئا 👏👏👏للبطلة المغربية خديجة المرضي تتويجها بلقب بطولة العالم للملاكمة سيدات وزن 81 كغ بدورة نيودلهي 2023 بالهند بعد تفوقها على منافستها الكازاخستانية كونغيباييفا لازات انجاز تاريخي فهي أول ذهبية في الملاكمة النسوية للمغرب وللقارة الافريقية والدول العربية #المغرب… https://t.co/lAYWt1XGlp — وليد كبير Oualid KEBIR 🇩🇿 (@oualido) March 26, 2023

خديجة المرضي بطلة للعالم وزن 81+🇲🇦 ربحت ليوم أول ميدالية ذهبية في تاريخ #المغرب .. وتاريخ إفريقيا وتاريخ الدول العربية في بطولات العالم للملاكمة النسوية ❤️❤️❤️

🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🦅💪 برافوووو الهنود الخضر🇩🇿 فهاذ رمضان…الله يصبركم. pic.twitter.com/oH4eEi7o2R — 💙الباتول (@batoulmaroc) March 26, 2023