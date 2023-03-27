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إنجاز تاريخي للمغرب.. الملاكمة خديجة المرضي تصبح أول أفريقية تحرز ذهبية بطولة العالم (فيديو)

المغربية خديجة المرضي (يسار) (الأناضول)
27/3/2023-|آخر تحديث: 27/3/202312:47 AM (مكة المكرمة)

أصبحت المغربية خديجة المرضي أول أفريقية تحرز ذهبية بطولة العالم للملاكمة بعد فوزها على الكازاخستانية لازات كونجيباييفا في نهائي وزن فوق 81 كيلوجرامًا، الأحد.

وفازت خديجة بنتيجة 4-1 على منافستها الكازاخستانية.

وتعد هذه ثاني ذهبية للمغرب في بطولة العالم الملاكمة، بعد البطل محمد الربيعي.

وفي بطولة العالم أيضًا، حصلت كل من الروسية ديانا بياتاك وأينور رضاييفا ملاكمة أذربيجان على الميدالية البرونزية.

وكانت خديجة البالغ عمرها 32 عامًا انتصرت على كونجيباييفا خلال سلسلة الحزام الذهبي في مراكش الشهر الماضي.

وسبق أن شاركت اللاعبة المغربية في الألعاب الأولمبية 2016، كما فازت بميدالية ذهبية لوزن أقل من 75 كجم في الألعاب الأفريقية 2019.

ونالت خديجة برونزية بطولة العالم 2019، ثم الفضية في العام الماضي في تركيا.

ويعد ما فعلته المرضي أحد أكبر الإنجازات للمغرب في الرياضات الفردية.

 

 

المصدر : مواقع التواصل + وكالات