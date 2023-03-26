“سفاح إسرائيل”.. وفاة أميتسور كوهين مرتكب مذبحة الجنود المصريين خلال حرب 1948

قالت صحيفة (هآرتس) العبرية إن الضابط الإسرائيلي الشهير أميتسور كوهين، أبرز مرتكبي المذابح ضد الجنود المصريين خلال حرب عام 1948، توفي أمس السبت، عن عمر ناهز 96 عامًا.

وشارك كوهين، بحسب الصحيفة، في حرب 1948 بمدفع رشاش، وقتل مئات الجنود العرب، مستشهدًا بموقف لوَّح فيه مجموعة من الجنود العرب والمصريين بالراية البيضاء (علامة على الاستسلام)، لكن على الرغم من ذلك قام بقتلهم بمدفعه الرشاش وما كان بحوزته من قنابل يدوية.

إن كنت لا تعرفهم جيدا إقرأ مابين السطور من الكره والحقد وفاة "سفاح إسرائيل" مرتكب مذبحة الجنود المصريين

عام 1948 أعلنت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية وفاة الضابط الإسرائيلي الشهير، أميتسور كوهين، أبرز مرتكبي المذابح ضد الجنود المصريين خلال حرب عام 1948 عن عمر ناهز 96 عاما.

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وكان… pic.twitter.com/wPWCRmXoXy — Mohamed Gaber (@45mogaber45) March 24, 2023

وظهر كوهين في لقاء تلفزيوني سابق متفاخرًا بما ارتكبه من “جرائم”، قائلًا “لم أتذكر عدد العرب الذين قتلتهم عام 1948، لم أحسب العدد مطلقًا، فقد كنت قاتلًا، ولم آخذ أي أسرى، بل كنت أقتل الأسرى أنفسهم”.

لحظات أصبح فيها “حيوانًا”

وأضاف المقاتل السابق بلواء الإسكندروني الإسرائيلي، في فيلم (طنطورة) الوثائقي الإسرائيلي الذي بُث في وقت سابق عام 2022، وأثار ضجة كبيرة لما يتضمنه من حقائق تدين قوات الاحتلال “هناك لحظات تصبح فيها حيوانًا. كنت قاتلًا، لم آخذ أسرى، لقد كان لدي مدفع رشاش به 250 رصاصة قمت بإفراغها جميعًا في أجساد المصريين والعرب”.

ووُلد الضابط الإسرائيلي أميتسور كوهين بمستوطنة “بنيامينا” في حيفا عام 1927 لوالده أهارون وأمه مريم، وكان أحد مؤسسي المستوطنة.

وفي عام 1946، انضم إلى حركة “ليحي” السرية الصهيونية لمقاومة العرب وإبادتهم، إذ قال “كنت مستعدًّا لذلك، أن أقتل دون قلق”.

ومن أولى العمليات التي شارك فيها، إعادة بندقية كان العرب قد سحبوها من حارس مستوطنة نام أثناء حراسته، وانضم كوهين إلى مجموعة ذهبت إلى قرية عربية قريبة لاستعادة السلاح، وكان أحدهم مجهزًا بمسدس، وحمل براعم وفلفلًا أسود لإبعاد كلاب الشرطة البريطانية، وعندما وصلوا إلى المكان، صادفوا “عربيًّا مسنًّا” فضربه على رأسه حتى مات.

لاتنسوه من دعواتكم 🤲

وفاة الضابط الإسرائيلي الشهير، أميتسور كوهين، أبرز مرتكبي المذاااابح ضد الجنود المصريين خلال حرب عام 1948 عن عمر ناهز 96 عاماً، والذي عُرف بدمووويته ضد العرب، حيث كان يقتل حتى الجنود الأسرى pic.twitter.com/ZjPVzV46o0 — عصام (@Q1Ud8iCqzNOuDkr) March 26, 2023

وبعد هذه العملية، شارك في قصف السكك الحديدية لتعطيل أنشطة الجيش البريطاني في فلسطين. وفي يوليو/تموز عام 1947، دمّر جسر السكة الحديد فوق “ناحال تانينيم” بالقرب من “بنيامينا” جزئيًّا، وكانت تلك السكة تربط بين مدينة حيفا الفلسطينية الساحلية والقاهرة.

وفي مارس/آذار عام 1948، تلقت عصابات “الهاغاناه” معلومات عن قطار من مصر كان من المفترض أن يصل إلى حيفا مع متطوعين مصريين مسلحين مختبئين في عرباته، وكان من المفترض أن يساعدوا العرب في معركة المدينة، ولكن الضابط الإسرائيلي وأصدقاءه فجّروا هذا القطار أيضًا.

الضابط الصهيوني أميتسور كوهين : "لم أتذكر عدد العرب الذين قتلتهم عام 1948، لم أحسب أبدا العدد فقد كنت قاتلاً ، ولم آخذ أي أسرى، بل كنت أقتلهم" pic.twitter.com/NK3jjHrXKh — 🇩🇿 محمد طاهر جبار🇩🇿 (@MohaTahar2) March 25, 2023

و”الهاغاناه” منظمة عسكرية إسرائيلية، مارست دورًا كبيرًا في تأسيس ما بات يُعرف بدولة إسرائيل عام 1948، وارتكبت في سبيل ذلك أعمالًا إرهابية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين، وشكلت النواة الأولى للجيش الإسرائيلي الرسمي.

وفي عمل آخر، شارك كوهين في تفجير دار سينما كان يستخدمها الجيش البريطاني بالقرب من مستوطنة “برديس حنا” في حيفا خلال حرب 1948.

رشاش، وقام بقتل مئات الجنود العرب، مشيرة إلى أنه ندم ذات مرة على ما ارتكبه قائلا في حوار تلفزيوني: "هناك لحظات تصبح فيها حيوانا"، مستشهدا بموقف لوح فيه مجموعة من الجنور العرب والمصريين بالراية البيضاء، لكن بالرغم من ذلك قام بقتلهم بمدفعه الرشاش والقنابل اليدوية. وأضاف المقاتل pic.twitter.com/aZL7oqWq96 — Ali Talat (@alitalat1250) March 24, 2023

ووفقًا لمركز المعلومات الوطني الفلسطيني، فإن النكبة الفلسطينية شكلت أكبر عملية تطهير عرقي شهدها القرن العشرون، حيث شرّدت قسرًا وبالقوة نحو 800 ألف فلسطيني، من أصل نحو مليون و400 ألف، إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة.

ونفّذت العصابات الصهيونية في النكبة أكثر من 70 مجزرة للفلسطينيين، ليُقدَّر عدد ضحاياها من الفلسطينيين بنحو 15 ألفًا، وقرابة 3500 ألف عربي، إضافة إلى تشريد نحو 200 ألف فلسطيني.

المصريين والعرب".

وعندما سئل في مقابلة أخرى عما إذا كانت هناك مذبحة ، أجاب: "لا دب ولا غابة"، وبحسب قوله قام بقتل جميع الجنود الذين أنزلوا أسلحتهم واللذين لم ينزلوها والذين تحصنوا بالبيوت. وولد الضابط الإسرائيلي، أميتسور كوهين، في مستوطنة "بنيامينا" عام 1927 لوالده أهارون pic.twitter.com/1hRz0fdD4F — Ali Talat (@alitalat1250) March 24, 2023