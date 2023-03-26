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بايدن يعلن الطوارئ في مسيسيبي إثر عاصفة مدمّرة أودت بحياة 25 شخصا (فيديو)

آثار العواصف التي ضربت ولاية مسيسبي (رويترز)
26/3/2023-|آخر تحديث: 26/3/202301:27 PM (مكة المكرمة)

صدّق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان حالة الطوارئ لولاية مسيسيبي، اليوم الأحد، بعدما اجتاحتها عاصفة قوية أودت بحياة ما لا يقل عن 25 شخصًا بها فضلًا عن آخر في ولاية ألاباما.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن بايدن أمر بتقديم مساعدات اتحادية لدعم جهود التعافي الحكومية والمحلية في المناطق المتضررة. وأضاف البيان أنه سيتم تقديم تمويل للمتضررين في مقاطعات كارول وهمفريز ومونرو وشاركي.

وضربت زوابع مدمرة ولاية مسيسيبي في جنوبي الولايات المتحدة، ملحقة دمارًا كبيرًا في الطرق والسيارات والمنازل وآتية على أحياء بالكامل، في حين تستعد المنطقة لعواصف جديدة اليوم الأحد.

“نشهد مأساة”

وكتب حاكم الولاية تايت ريفز في تغريدة “نشهد مأساة”، متحدثًا عن “أضرار هائلة” بعدما ضربت المنطقة سلسلة زوابع عبرت مسافة تجاوزت 150 كيلومترًا من غرب مسيسيبي إلى شرقها.

وقال بعد تفقّده مدينة سيلفر سيتي التي اجتاحتها العواصف بقوة “نطاق الخسائر والأضرار واضح في كل المناطق”.

وبلغت الحصيلة 25 قتيلًا وعشرات الجرحى بحسب أجهزة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي، مشيرة إلى العثور على 4 أشخاص كانوا في عداد المفقودين، وتواصل فرق البحث والإنقاذ عملها بحثًا عن ضحايا محتملين.

وستُستخدم المساعدات الفدرالية في إقامة مساكن مؤقتة وفي أعمال الإصلاح، وللحصول على قروض بنسب فائدة متدنية لتغطية الخسائر التي لحقت بممتلكات لا تشملها عقود تأمين.

مشاهد “تفطر القلب”

وفي بيان سابق، تحدّث بايدن عن مشاهد “تفطر القلب”، متعهدًا بوضع كل الموارد الفدرالية في تصرّف الولاية. وقال في بيان “سنفعل كل ما بوسعنا للمساعدة. سنبقى هناك طالما تطلّب الأمر ذلك”.

وفي بلدة رولينغ فورك التي يسكنها نحو 2000 شخص في غرب مسيسيبي، دُمّرت صفوف كاملة من المنازل والمباني ولم يبق منها سوى الركام، وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات مقلوبة وأشجارًا مقتلعة.

وحُرم نحو 4800 من سكان الولاية من التيار الكهربائي، وانقطعت الكهرباء عن 11 ألف منزل وشركة في ولاية ألاباما المجاورة، وفق ما نُشر على موقع “poweroutage.us”.

وتستعد مسيسيبي لأحوال جوية مضطربة اليوم أيضًا لا سيما رياح عاتية وبَرَد، ولم تستبعد هيئة إدارة حالات الطوارئ حصول زوابع جديدة.

وتُعَد الزاوبع ظاهرة مناخية يصعب توقعها وهي شائعة نسبيًّا في الولايات المتحدة، خصوصًا في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد. وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، قُتل 80 شخصًا بعد هبوب زوابع في ولاية كنتاكي.

المصدر : وكالات