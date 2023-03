بايدن يعلن الطوارئ في مسيسيبي إثر عاصفة مدمّرة أودت بحياة 25 شخصا (فيديو)

صدّق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان حالة الطوارئ لولاية مسيسيبي، اليوم الأحد، بعدما اجتاحتها عاصفة قوية أودت بحياة ما لا يقل عن 25 شخصًا بها فضلًا عن آخر في ولاية ألاباما.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن بايدن أمر بتقديم مساعدات اتحادية لدعم جهود التعافي الحكومية والمحلية في المناطق المتضررة. وأضاف البيان أنه سيتم تقديم تمويل للمتضررين في مقاطعات كارول وهمفريز ومونرو وشاركي.

WATCH: Video shows the terrifying, deadly tornado that tore through Rolling Fork, Mississippi last night. We're LIVE again at 7/6c telling your stories. pic.twitter.com/fCDC8V7iF5 — The Weather Channel (@weatherchannel) March 25, 2023

وضربت زوابع مدمرة ولاية مسيسيبي في جنوبي الولايات المتحدة، ملحقة دمارًا كبيرًا في الطرق والسيارات والمنازل وآتية على أحياء بالكامل، في حين تستعد المنطقة لعواصف جديدة اليوم الأحد.

“نشهد مأساة”

وكتب حاكم الولاية تايت ريفز في تغريدة “نشهد مأساة”، متحدثًا عن “أضرار هائلة” بعدما ضربت المنطقة سلسلة زوابع عبرت مسافة تجاوزت 150 كيلومترًا من غرب مسيسيبي إلى شرقها.

We have submitted our major disaster declaration. The scale of the damage and loss is evident everywhere affected today. Homes, businesses…entire communities. Respond, Recover, Rebuild together. That is the mission. — Governor Tate Reeves (@tatereeves) March 25, 2023

وقال بعد تفقّده مدينة سيلفر سيتي التي اجتاحتها العواصف بقوة “نطاق الخسائر والأضرار واضح في كل المناطق”.

وبلغت الحصيلة 25 قتيلًا وعشرات الجرحى بحسب أجهزة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي، مشيرة إلى العثور على 4 أشخاص كانوا في عداد المفقودين، وتواصل فرق البحث والإنقاذ عملها بحثًا عن ضحايا محتملين.

We have deployed a @SamaritansPurse disaster relief unit and a supply trailer to #Mississippi where deadly tornadoes tore through the state last night. Please pray for all those affected as we respond to help in Jesus’ Name. pic.twitter.com/XV9qCzImX3 — Franklin Graham (@Franklin_Graham) March 25, 2023

وستُستخدم المساعدات الفدرالية في إقامة مساكن مؤقتة وفي أعمال الإصلاح، وللحصول على قروض بنسب فائدة متدنية لتغطية الخسائر التي لحقت بممتلكات لا تشملها عقود تأمين.

مشاهد “تفطر القلب”

وفي بيان سابق، تحدّث بايدن عن مشاهد “تفطر القلب”، متعهدًا بوضع كل الموارد الفدرالية في تصرّف الولاية. وقال في بيان “سنفعل كل ما بوسعنا للمساعدة. سنبقى هناك طالما تطلّب الأمر ذلك”.

I also spoke to @FEMA_Deanne, who has already deployed emergency response personnel and resources to support search-and-rescue and assess the damage. We will do everything we can to help. We will work together to deliver the support you need to recover, for as long as it takes. — President Biden (@POTUS) March 25, 2023

وفي بلدة رولينغ فورك التي يسكنها نحو 2000 شخص في غرب مسيسيبي، دُمّرت صفوف كاملة من المنازل والمباني ولم يبق منها سوى الركام، وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات مقلوبة وأشجارًا مقتلعة.

وحُرم نحو 4800 من سكان الولاية من التيار الكهربائي، وانقطعت الكهرباء عن 11 ألف منزل وشركة في ولاية ألاباما المجاورة، وفق ما نُشر على موقع “poweroutage.us”.

Drone footage shows the destruction in Rolling Fork, Mississippi, after a deadly and powerful storm system hit late Friday. At least 23 people were killed in Mississippi, and one was killed in Alabama. Emergency officials said dozens more were injured. https://t.co/7iBwPIS5E5 pic.twitter.com/zjLBMR1olE — The New York Times (@nytimes) March 25, 2023

وتستعد مسيسيبي لأحوال جوية مضطربة اليوم أيضًا لا سيما رياح عاتية وبَرَد، ولم تستبعد هيئة إدارة حالات الطوارئ حصول زوابع جديدة.

وتُعَد الزاوبع ظاهرة مناخية يصعب توقعها وهي شائعة نسبيًّا في الولايات المتحدة، خصوصًا في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد. وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، قُتل 80 شخصًا بعد هبوب زوابع في ولاية كنتاكي.