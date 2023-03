مصرع 23 شخصا على الأقل في إعصار وعواصف بولاية ميسيسيبي الأمريكية (فيديو)

لقى 23 شخصا على الأقل مصرعهم عندما ضرب إعصار وعواصف عاتية ولاية ميسيسيبي الأمريكية، وفق ما أفادت السلطات المحلية السبت.

وأكدت هيئة إدارة حالات الطوارئ في الولاية الحصيلة التي أوردها الحاكم تايت ريفز عبر تويتر، وقالت “لسوء الحظ، من المتوقع أن يرتفع هذا العدد”.

وأضافت أن ما لا يقل عن 4 أشخاص في عداد المفقودين إضافة إلى تسجيل عشرات المصابين، في حين أن عشرات الآلاف من الناس في ميسيسيبي وألاباما وتينيسي صاروا محرومين من الكهرباء.

وقالت مالاري وايت من هيئة الطوارئ في تصريح لشبكة (إيه بي سي) “تبذل الولاية جهود إغاثة في مقاطعتي شاركي وهمفريز” على بعد 110 كيلومترات شمال العاصمة جاكسون.

وأظهرت لقطات تلفزيونية منازل سُويت بالأرض وحطاما متناثرا في الطرق بينما تحاول أجهزة الطوارئ الوصول إلى من يحتاجون المساعدة.

First Light of Rolling Fork Mississippi after a Violent #Tornado last night. #mswx @SevereStudios @MyRadarWX pic.twitter.com/NG0YcI3TQn

وقال رئيس بلدية رولينغ فورك التي يسكنها نحو 2000 شخص في غرب وسط ميسيسيبي لشبكة (سي إن إن) “بلدتي لم تعد موجودة”.

وأضاف أنه عندما تمكن من مغادرة منزله، وجد دمارا في كل مكان حوله.

وقالت واحدة من السكان اسمها براندي شواه للشبكة التلفزيونية أيضا إن المدينة انتهت. وذكرت “لم أر قط شيئا كهذا”، مضيفة أن منزل جدتها تعرّض لأضرار.

وتابعت “صديقتي حوصرت في منزلها على بُعد بضعة منازل لكننا أخرجناها”. وأوضحت أن هناك أشخاصا يعيشون بجوار جدتها ما زالوا محاصرين في منازلهم.

BREAKING: At least 23 Mississippi residents have been reported dead after a strong tornado struck the towns of Silver City and Rolling Fork last night. Further details of this horrible tragedy below:

– 23 Dead, but dozens are injured or still missing.

– Rolling Fork,… pic.twitter.com/aEnJN5gPlk

— Brian Krassenstein (@krassenstein) March 25, 2023