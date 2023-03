مدح الصين بدلا من كندا.. سقطة جديدة لبايدن في البرلمان الكندي تثير السخرية (فيديو)

في سقطة جديدة، تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقف محرج أثناء خطابه أمام البرلمان الكندي، أمس الجمعة، عندما تلعثم فمدح الصين بدلًا من كندا، مما أثار تفاعل الكثير من المعلقين عبر المنصات.

وكان الرئيس الأمريكي البالغ 80 عامًا يتحدث عن الاتفاق الذي جرى بين أمريكا وكندا، والذي تقبل الأخيرة بموجبه 15 ألف مهاجر وطالب لجوء قادمين إلى الولايات المتحدة من دول أمريكا اللاتينية، في حين تشدد السلطات الأمريكية في المقابل حدودها مع كندا لتمنع الهجرة غير الشرعية نحو أراضيها.

وأراد بايدن التعبير عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية خلال الخطاب وشكر كندا، ولكنه أخطأ فقال: “اليوم أحيي الصين لتدخلها.. عفوا كندا.. أنا أحيي كندا… يمكنكم معرفة ما أفكر فيه بشأن الصين، لن نتحدث في ذلك الآن”.

وحين أخطأ بايدن فذكر الصين بدلا من كندا؛ تعالت الضحكات داخل أروقة مجلس العموم (البرلمان) الكندي، ثم انتقلت السخرية إلى مواقع التواصل الاجتماعي محدثة صدى واسعًا حول الرئيس الذي أثارت زلاته المتكررة علامات استفهام بشأن حالته الصحية.

ووصف النائب الأمريكي كوري مايلز خطأ بايدن بأنه “زلة فرويد”، أو ما يعرف بالخطأ الذي يكشف عما يفكر فيه الإنسان، وأضاف “نعم نحن نعرف ما الذي تفكر فيه؛ أنت تسلم أمريكا للصين”.

Freudian slip by Biden revealing. Yes we do “know what you’re thinking”. You are handing America over to China. https://t.co/iW59E7YhKj

وقال المدون راين باتريك “هذه ليست أخطاء؛ لقد ذهب عقله تمامًا لدرجة أنه أصبح يدلي بالحقيقة دون أن يعي، ليس لديه القوة العقلية كي يحافظ على الأكاذيب”.

These aren’t mistakes. His brain is just so gone the truth keeps slipping out. He doesn’t have the brain power to keep up with his lies. https://t.co/Ntv9RDI2Fh

— RyanFJBLGB🇺🇸🇺🇸🦅🦅 (@RyanPatrick1991) March 24, 2023