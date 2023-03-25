مجموعة يمينية متطرفة في الدنمارك تحرق نسخة من القرآن والعلم التركي.. وأنقرة ترد

قام أنصار مجموعة دنماركية متطرفة تطلق على نفسها (باتريوتس لايف) ببث حي عبر حساب المجموعة على فيسبوك تضمّن حرق نسخة من القرآن الكريم إلى جانب حرق العلم التركي أمام السفارة التركية في العاصمة كوبنهاغن.

ونقل مراسل وكالة الأناضول أن عملية الاعتداء والحرق التي تم نقلها على الهواء مباشرة، عبر حساب المجموعة على فيسبوك، رفع خلالها منفذو الاعتداء لافتات معادية للإسلام، مرددين شعارات مسيئة إلى المسلمين.

وأدانت وزارة الخارجية التركية حادثي الاعتداء على القرآن الكريم والعلم التركي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت “ندين بأشد العبارات الهجوم الدنيء على كتابنا المقدس القرآن الكريم وعَلَمنا المجيد في الدنمارك”.

وأكد البيان أن “السماح لمثل هذه الممارسات تحت اسم حرية التعبير، مرفوض رفضا قاطعا”.

وعقب الواقعة، أبدت تركيا احتجاجها وانتقادها الشديدين للسلطات الدنماركية.

من جهته، أدان رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، السبت، بأشد العبارات الاعتداء على القرآن الكريم والعلم التركي في الدنمارك.

وقال شنطوب “أدين بأشد العبارات الاعتداء الدنيء على كتابنا المقدس القرآن الكريم وعَلَمنا المجيد أمام سفارتنا بالدنمارك، وكذلك السماح لمثل هذه الأعمال التي لا يمكن قبولها”.

ودعا المؤسسات القضائية الدولية والسلطات الدنماركية إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد “أولئك الذين يشنون حربا علانية على القيم الأساسية للإسلام والمسلمين”.

يُذكر أن زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان قام، في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، بإحراق نسخة من القرآن الكريم قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة. وبعدها بأيام، أقدم على حرق نسختين من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في كوبنهاغن وأمام أحد المساجد.