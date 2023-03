مجلس أوربا يدين “الاستخدام المفرط للقوة” ضدّ المحتجين في فرنسا (فيديو)

انتقدت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوربا، دنيا مياتوفيتش، “الاستخدام المفرط للقوة” ضدّ المتظاهرين المحتجين على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، مطالبة باريس باحترام حقّ التظاهر.

وقالت المفوضة في بيان “وقعت حوادث عنف بعضها استهدف قوات إنفاذ القانون.. لكن ذلك لا يمكن أن يبرّر الاستخدام المفرط للقوة من موظفي الدولة”.

Council of Europe slams 'excessive use of force' by French police in protests https://t.co/g00ZuMEHmH

— Dunja Mijatovic (@Dunja_Mijatovic) March 25, 2023