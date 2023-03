تمرد في صفوف جيش الاحتلال.. ونتنياهو يحذر من خطورة “العصيان”

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من خطورة العصيان بين ضباط وجنود الجيش، احتجاجًا على خطة الإصلاح القضائي. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها نتنياهو، أمس الجمعة، من العاصمة البريطانية لندن، التي وصل إليها في زيارة رسمية تستمر حتى غد الأحد.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، أن نتنياهو طالب أثناء وجوده في لندن، المؤسسة الأمنية بالوقوف بحزم ضد رفض الخدمة، قائلا: “من دون جيش الدفاع لن تكون هناك دولة”، واصفًا رفض الخدمة العسكرية بأنه “خطر رهيب”.

وأشارت الصحيفة إلى أن عشرات الطيارين من ضباط الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، أعلنوا أمس، أنهم لن يحضروا تدريباتهم المقررة الأسبوع المقبل، احتجاجًا على خطة الإصلاح القضائي التي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذها.

The phenomenon of soldiers and reservists refusing to obey orders as a protest move could destroy the state, Prime Minister Benjamin @Netanyahu told reporters in London.

