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بايدن: أمريكا لا تسعى لصراع مع إيران وسنحمي الأمريكيين بكل قوة

الرئيس الأمريكي جو بايدن: سنتخذ إجراءات قوية لحماية الأمريكيين (AFP)
25/3/2023

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، إيران من أن بلاده “ستتخذ إجراءات قوية لحماية الأمريكيين” بعد أن شنّ الجيش ضربات جوية على قوات مدعومة من إيران في سوريا ردًّا على هجوم أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة 5 جنود.

وقال بايدن للصحفيين خلال زيارة لكندا “من المؤكد أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الدخول في صراع مع إيران، ولكن كونوا على علم بأننا سنتحرك بقوة لحماية شعبنا”.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك أمس الجمعة مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال بايدن “لا تخطئنّ الظنّ، الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران، لكنّها مستعدّة للعمل بقوة لحماية شعبها”.

هجوم جديد

وبعد يوم واحد من الهجوم على قوات أمريكية في سوريا -حمّلت واشنطن المسؤولية فيه لطائرة مسيّرة إيرانية المنشأ- قالت مصادر إن هجوما صاروخيا جديدا استهدف قاعدة أمريكية أخرى في شمال شرق سوريا.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن جنديا أمريكيا آخر أصيب بجروح أمس الجمعة في أحدث تبادل للهجمات بين قوات تدعمها إيران والقوات الأمريكية في سوريا.

وارتفع بذلك عدد الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا بهجمات على القوات الأمريكية في سوريا هذا الأسبوع إلى 6، بالإضافة إلى مقتل متعاقد أمريكي بالهجوم الذي وقع يوم الخميس.

ونادرا ما يسقط قتلى في صفوف القوات الأمريكية المتمركزة في سوريا على الرغم من استهدافها بطائرات مسيرة في كثير من الأحيان.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الضربات الأمريكية التي شنتها طائرات إف-15 يوم الخميس استهدفت منشأتين تستخدمهما جماعات متحالفة مع الحرس الثوري الإيراني.

من جانبه قال تلفزيون (برس تي في) الإيراني الرسمي إن الهجوم لم يسفر عن مقتل أي إيرانيين، ونقل عن مصادر محلية نفيها أن الضربات استهدفت موقعا عسكريا لجماعة متحالفة مع إيران، وأن ما استُهدف هو مركز تنمية ريفي ومركز للحبوب قرب مطار عسكري.

طائرتان من طراز أف-15 تابعتان للقوات الجوية الأمريكية (رويترز)

هجوم.. وقتيل

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس الجمعة أن طائرة مسيّرة استهدفت منشأة في قاعدة للتحالف الدولي شمال شرقي سوريا، يوم الخميس، فقتلت متعاقدًا أمريكيا، وأصابت 5 جنود.

وأوضح أوستن في بيان، أن أجهزة المخابرات الأمريكية حددت “أن الطائرة المسيّرة من صنع إيراني”.

وشنّت القوات الأمريكية ضربات جوية في شرق سوريا بعد هجوم الطائرة المسيّرة على قواتها.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مساء أمس الخميس، إن هجوما بطائرة مسيرة استهدف نحو الساعة 13:38 (10:38 بتوقيت غرينتش) منشأة صيانة في قاعدة قرب الحسكة في شمال شرق سوريا.

وجاءت القوات الأمريكية لأول مرة إلى سوريا ضمن حملة إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما ضد تنظيم الدولة بالشراكة مع مجموعة يقودها الأكراد تسمى قوات سوريا الديمقراطية، ويوجد نحو 900 جندي أمريكي في سوريا معظمهم في الطرف الشرقي من البلاد.

وقال الجيش الأمريكي إن قواته تعرضت لنحو 78 هجوما من الجماعات المدعومة من إيران منذ بداية عام 2021.

المصدر : وكالات