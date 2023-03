بايدن: أمريكا لا تسعى لصراع مع إيران وسنحمي الأمريكيين بكل قوة

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، إيران من أن بلاده “ستتخذ إجراءات قوية لحماية الأمريكيين” بعد أن شنّ الجيش ضربات جوية على قوات مدعومة من إيران في سوريا ردًّا على هجوم أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة 5 جنود.

وقال بايدن للصحفيين خلال زيارة لكندا “من المؤكد أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الدخول في صراع مع إيران، ولكن كونوا على علم بأننا سنتحرك بقوة لحماية شعبنا”.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك أمس الجمعة مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال بايدن “لا تخطئنّ الظنّ، الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران، لكنّها مستعدّة للعمل بقوة لحماية شعبها”.

Below is a statement from US Central Command on a rocket attack targeting coalition forces that struck a civilian house, causing significant damage to the house and minor injuries to two women and two children. pic.twitter.com/XCgp6jZdWz

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 24, 2023