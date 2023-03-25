بايدن: أمريكا لا تسعى لصراع مع إيران وسنحمي الأمريكيين بكل قوة

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، إيران من أن بلاده “ستتخذ إجراءات قوية لحماية الأمريكيين” بعد أن شنّ الجيش ضربات جوية على قوات مدعومة من إيران في سوريا ردًّا على هجوم أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة 5 جنود.

وقال بايدن للصحفيين خلال زيارة لكندا “من المؤكد أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الدخول في صراع مع إيران، ولكن كونوا على علم بأننا سنتحرك بقوة لحماية شعبنا”.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك أمس الجمعة مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال بايدن “لا تخطئنّ الظنّ، الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران، لكنّها مستعدّة للعمل بقوة لحماية شعبها”.

Below is a statement from US Central Command on a rocket attack targeting coalition forces that struck a civilian house, causing significant damage to the house and minor injuries to two women and two children. pic.twitter.com/XCgp6jZdWz — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 24, 2023

هجوم جديد

وبعد يوم واحد من الهجوم على قوات أمريكية في سوريا -حمّلت واشنطن المسؤولية فيه لطائرة مسيّرة إيرانية المنشأ- قالت مصادر إن هجوما صاروخيا جديدا استهدف قاعدة أمريكية أخرى في شمال شرق سوريا.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن جنديا أمريكيا آخر أصيب بجروح أمس الجمعة في أحدث تبادل للهجمات بين قوات تدعمها إيران والقوات الأمريكية في سوريا.

وارتفع بذلك عدد الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا بهجمات على القوات الأمريكية في سوريا هذا الأسبوع إلى 6، بالإضافة إلى مقتل متعاقد أمريكي بالهجوم الذي وقع يوم الخميس.

Below is a statement from the CENTCOM Commander on the precision strikes in response to American casualties in Syria. pic.twitter.com/MIJeQh1VtD — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 24, 2023

ونادرا ما يسقط قتلى في صفوف القوات الأمريكية المتمركزة في سوريا على الرغم من استهدافها بطائرات مسيرة في كثير من الأحيان.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الضربات الأمريكية التي شنتها طائرات إف-15 يوم الخميس استهدفت منشأتين تستخدمهما جماعات متحالفة مع الحرس الثوري الإيراني.

US occupation forces come under fresh attacks in eastern Syriahttps://t.co/v7OoBxzWxN — Press TV (@PressTV) March 25, 2023

من جانبه قال تلفزيون (برس تي في) الإيراني الرسمي إن الهجوم لم يسفر عن مقتل أي إيرانيين، ونقل عن مصادر محلية نفيها أن الضربات استهدفت موقعا عسكريا لجماعة متحالفة مع إيران، وأن ما استُهدف هو مركز تنمية ريفي ومركز للحبوب قرب مطار عسكري.

هجوم.. وقتيل

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس الجمعة أن طائرة مسيّرة استهدفت منشأة في قاعدة للتحالف الدولي شمال شرقي سوريا، يوم الخميس، فقتلت متعاقدًا أمريكيا، وأصابت 5 جنود.

وأوضح أوستن في بيان، أن أجهزة المخابرات الأمريكية حددت “أن الطائرة المسيّرة من صنع إيراني”.

وشنّت القوات الأمريكية ضربات جوية في شرق سوريا بعد هجوم الطائرة المسيّرة على قواتها.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مساء أمس الخميس، إن هجوما بطائرة مسيرة استهدف نحو الساعة 13:38 (10:38 بتوقيت غرينتش) منشأة صيانة في قاعدة قرب الحسكة في شمال شرق سوريا.

Rockets hit US military base after airstrikes target Syrian troopshttps://t.co/FNVQm9W54v — Press TV (@PressTV) March 24, 2023

وجاءت القوات الأمريكية لأول مرة إلى سوريا ضمن حملة إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما ضد تنظيم الدولة بالشراكة مع مجموعة يقودها الأكراد تسمى قوات سوريا الديمقراطية، ويوجد نحو 900 جندي أمريكي في سوريا معظمهم في الطرف الشرقي من البلاد.

وقال الجيش الأمريكي إن قواته تعرضت لنحو 78 هجوما من الجماعات المدعومة من إيران منذ بداية عام 2021.