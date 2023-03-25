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البيت الأبيض يشكر قطر على التوسط لإطلاق سراح معارض في رواندا وإعادته إلى أمريكا

المعارض الرواندي بول روساباغينا يسير مكبل اليدين إلى قاعة محكمة في كيغالي (رويترز)
25/3/2023-|آخر تحديث: 25/3/202307:21 PM (مكة المكرمة)

رحب بيان صادر عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإطلاق حكومة رواندا سراح المعارض (بول روساباغينا)، وشكر حكومة قطر على تسهيل إطلاق سراحه وعودته إلى الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض في بيان من الرئيس جو بايدن بشأن إطلاق سراح بول روساباغينا، “أرحب بإطلاق سراح بول روساباغينا اليوم من قبل حكومة رواندا، تتوق عائلة بول للترحيب به مرة أخرى في الولايات المتحدة، وأشاركهم فرحتهم بأخبار اليوم السارة”.

وأضاف البيان “أشكر الحكومة الرواندية على جعل هذا اللقاء ممكنًا، كما أشكر حكومة قطر على تسهيل إطلاق سراح بول وعودته إلى الولايات المتحدة، أود أن أعرب عن امتناني لأولئك الذين عملوا في الحكومة الأمريكية مع حكومة رواندا لتحقيق النتيجة السعيدة اليوم”.

تأكيد قطري

من جانبه أكد الدكتور ماجد محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ما جاء في التصريحات الرواندية حول إطلاق سراح بول روساباغينا.

وقال الأنصاري “نؤكد ما ورد في التصريحات الرواندية الرسمية حول أن السيد بول روساباغينا، سيتم تخفيف حكمه والإفراج عنه وفقًا لمرسوم رئاسي، وجارٍ العمل على استكمال إجراءات نقله إلى دولة قطر ومن ثم سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب الأنصاري “وكان هذا الموضوع قد نوقش خلال اللقاءات التي جمعت المسؤولين القطريين والروانديين على أعلى المستويات في إطار تقريب وجهات النظر”.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوساطة القطرية في هذا الملف “تعكس الثقة المتبادلة والعلاقات الوثيقة بين دولة قطر وشركائنا في رواندا والولايات المتحدة الأمريكية”.

وقال الأنصاري إن دولة قطر تمكنت من لعب دور الوسيط المحايد في العديد من الملفات والقضايا، وهذا يؤكد الثقة الكبيرة التي تتمتع بها دولة قطر لدى مختلف الأطراف؛ مما جعلها شريكا دوليا موثوقا به في حل النزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.

وأفاد مسؤول أمريكي بأنّ المعارض الرواندي بول روساسباغينا الذي اعتُقل بعد انتقاده الحكومة قد أُطلِق سراحه في وقتٍ سابق أمس الجمعة، ومن المُرتقب أن يعود إلى الولايات المتحدة.

وقال المسؤول الأمريكي لصحفيّين قُبيل منتصف الليل بتوقيت رواندا إنّ روساباغينا الذي يحمل إقامة دائمة في الولايات المتّحدة موجود “الآن في مقرّ السفير القطري في كيغالي، هذه أنباء جيّدة جدًّا”.

وكانت الحكومة الروانديّة قد أعلنت الجمعة أنّها خفّفت عقوبة السجن الصادرة على روساباغينا.

وقد حُكم على روساباغينا بالسجن 25 عامًا عام 2021 بتهم مرتبطة بـ”الإرهاب”، بعد محاكمة يقول أنصاره إنّ مخالفاتٍ قد اعترتها.

وكان روسيسباغينا البالغ من العمر 68 عامًا، مدير فندق في كيغالي ويُنسب إليه الفضل في المساعدة على إنقاذ مئات من الأرواح خلال الإبادة الجماعية عام 1994 التي قتل فيها نحو 800 ألف شخص، وأصبح من أشد المنتقدين للرئيس كاغامي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات