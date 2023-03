البيت الأبيض يشكر قطر على التوسط لإطلاق سراح معارض في رواندا وإعادته إلى أمريكا

رحب بيان صادر عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإطلاق حكومة رواندا سراح المعارض (بول روساباغينا)، وشكر حكومة قطر على تسهيل إطلاق سراحه وعودته إلى الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض في بيان من الرئيس جو بايدن بشأن إطلاق سراح بول روساباغينا، “أرحب بإطلاق سراح بول روساباغينا اليوم من قبل حكومة رواندا، تتوق عائلة بول للترحيب به مرة أخرى في الولايات المتحدة، وأشاركهم فرحتهم بأخبار اليوم السارة”.

وأضاف البيان “أشكر الحكومة الرواندية على جعل هذا اللقاء ممكنًا، كما أشكر حكومة قطر على تسهيل إطلاق سراح بول وعودته إلى الولايات المتحدة، أود أن أعرب عن امتناني لأولئك الذين عملوا في الحكومة الأمريكية مع حكومة رواندا لتحقيق النتيجة السعيدة اليوم”.

Welcome today’s release of Paul Rusesabagina. Thankful to know Paul will be rejoining his family soon. Grateful to the Rwandan Government for making reunion possible. Also appreciate assistance by Government of Qatar. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 24, 2023

تأكيد قطري

من جانبه أكد الدكتور ماجد محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ما جاء في التصريحات الرواندية حول إطلاق سراح بول روساباغينا.

نؤكد ما ورد في التصريحات الرواندية الرسمية حول أن السيد بول روسساباجينا، سيتم تخفيف حكمه والافراج عنه وفقا لمرسوم رئاسي، وجاري العمل على استكمال إجراءات نقله إلى دولة قطر ومن ثم سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) March 24, 2023

وقال الأنصاري “نؤكد ما ورد في التصريحات الرواندية الرسمية حول أن السيد بول روساباغينا، سيتم تخفيف حكمه والإفراج عنه وفقًا لمرسوم رئاسي، وجارٍ العمل على استكمال إجراءات نقله إلى دولة قطر ومن ثم سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب الأنصاري “وكان هذا الموضوع قد نوقش خلال اللقاءات التي جمعت المسؤولين القطريين والروانديين على أعلى المستويات في إطار تقريب وجهات النظر”.

تمكنت دولة قطر من لعب دور الوسيط المحايد في العديد من الملفات والقضايا، وهذا يؤكد على الثقة الكبيرة التي تتمتع بها دولة قطر لدى مختلف الأطراف مما جعلها شريكا دوليا موثوقا في حل النزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) March 24, 2023

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوساطة القطرية في هذا الملف “تعكس الثقة المتبادلة والعلاقات الوثيقة بين دولة قطر وشركائنا في رواندا والولايات المتحدة الأمريكية”.

وقال الأنصاري إن دولة قطر تمكنت من لعب دور الوسيط المحايد في العديد من الملفات والقضايا، وهذا يؤكد الثقة الكبيرة التي تتمتع بها دولة قطر لدى مختلف الأطراف؛ مما جعلها شريكا دوليا موثوقا به في حل النزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.

وتثمن دولة قطر تعاون حكومة جمهورية رواندا المتمثل في اتخاذها قرار الإفراج المبكر عن السيد بول روسسابجينا — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) March 24, 2023

وأفاد مسؤول أمريكي بأنّ المعارض الرواندي بول روساسباغينا الذي اعتُقل بعد انتقاده الحكومة قد أُطلِق سراحه في وقتٍ سابق أمس الجمعة، ومن المُرتقب أن يعود إلى الولايات المتحدة.

وقال المسؤول الأمريكي لصحفيّين قُبيل منتصف الليل بتوقيت رواندا إنّ روساباغينا الذي يحمل إقامة دائمة في الولايات المتّحدة موجود “الآن في مقرّ السفير القطري في كيغالي، هذه أنباء جيّدة جدًّا”.

وكانت الحكومة الروانديّة قد أعلنت الجمعة أنّها خفّفت عقوبة السجن الصادرة على روساباغينا.

Statement by the Minister of Justice and Attorney General on the commutation by Presidential Order of prison sentences of Paul RUSESABAGINA, Callixte NSABIMANA and others convicted of various offences. For the full announcement: https://t.co/rA3JQjQa9u pic.twitter.com/wibmvKe46S — Ministry of Justice (@Rwanda_Justice) March 24, 2023

وقد حُكم على روساباغينا بالسجن 25 عامًا عام 2021 بتهم مرتبطة بـ”الإرهاب”، بعد محاكمة يقول أنصاره إنّ مخالفاتٍ قد اعترتها.

وكان روسيسباغينا البالغ من العمر 68 عامًا، مدير فندق في كيغالي ويُنسب إليه الفضل في المساعدة على إنقاذ مئات من الأرواح خلال الإبادة الجماعية عام 1994 التي قتل فيها نحو 800 ألف شخص، وأصبح من أشد المنتقدين للرئيس كاغامي.