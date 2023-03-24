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مناصرو القضية الفلسطينية يحتجون أمام مقر الحكومة البريطانية رفضا لزيارة نتنياهو (فيديو)

24/3/2023

نظم مئات من مناصري القضية الفلسطينية وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس الوزراء البريطاني رشي سوناك، للتنديد بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبريطانيا.

وطالب المحتجون الحكومة البريطانية باعتقال نتنياهو ومحاكمته باعتباره “مجرم حرب”.

وأعرب رئيس منتدى التواصل الأوربي زاهر بيراوي للجزيرة مباشر عن أسفه لعدم اهتمام الحكومة البريطانية بمناشدات الآلاف من مواطنيها التي طالبت بإلغاء تلك الزيارة، “التي تهدف للتطبيع الأمني والعسكري مع دولة الاحتلال”.

من جانبه، ندد السفير الفلسطيني لدى ي بريطانيا (حسام زملط) بتوقيع اتفاقية شراكة بين المملكة المتحدة وإسرائيل، معتبرا هذا التوقيع تعديًا على مسار الحريات والديمقراطية التي تنادي بها بريطانيا في المحافل الدولية.

وتظاهرت مجموعة من اليهود الأرثوذكس -وهي منظمة لليهود الأرثوذكس المحافظين معادية للصهيونية وتنادي بضرورة إزالة دولة إسرائيل- ضد زيارة نتنياهو في لندن اليوم الجمعة.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وحملوا لافتات تنادي بالحرية لفلسطين ووقف العدوان على غزة، وهتفوا “لا مرحبا بك نتنياهو” كما خاطب بعض الناشطين الحضور.

احتجاجات “تستقبل” نتنياهو

وفي هذا السياق، تعالت أصوات مئات المحتجين بالصراخ والصفير لدى وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مقر رئيس الوزراء البريطاني اليوم الجمعة، حيث تبعته عناصر معارضة لخططه لإصلاح النظام القضائي إلى لندن.

ونظم عشرات الإسرائيليين المعارضين وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة تنديدًا بزيارة نتنياهو، ووصفوه بأنه دكتاتور قامع للحريات.

وتشهد إسرائيل احتجاجات حاشدة على مدى أسابيع اعتراضًا على محاولات ائتلاف نتنياهو الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية الدفع بتعديلات على النظام القضائي من شأنها أن تمنح الحكومة نفوذًا حاسمًا في اختيار القضاة وتحدّ من سلطة المحكمة العليا في إلغاء القوانين.

وتسببت الخطوة في قلق في الداخل والخارج، وتوقعت هيئات البث أنها ستتمكن من تصوير بداية الاجتماع بين نتنياهو وسوناك لكن تم إلغاء ذلك فيما يبدو اليوم الجمعة.

المصدر : الجزيرة مباشر