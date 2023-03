مناصرو القضية الفلسطينية يحتجون أمام مقر الحكومة البريطانية رفضا لزيارة نتنياهو (فيديو)

نظم مئات من مناصري القضية الفلسطينية وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس الوزراء البريطاني رشي سوناك، للتنديد بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبريطانيا.

وطالب المحتجون الحكومة البريطانية باعتقال نتنياهو ومحاكمته باعتباره “مجرم حرب”.

Thank you to everyone who joined us outside Downing Street to say #NetanyahuNotWelcome#FreePalestine pic.twitter.com/Gb1IRtNPna — Muslim Association of Britain (MAB) (@MABOnline1) March 24, 2023

وأعرب رئيس منتدى التواصل الأوربي زاهر بيراوي للجزيرة مباشر عن أسفه لعدم اهتمام الحكومة البريطانية بمناشدات الآلاف من مواطنيها التي طالبت بإلغاء تلك الزيارة، “التي تهدف للتطبيع الأمني والعسكري مع دولة الاحتلال”.

من جانبه، ندد السفير الفلسطيني لدى ي بريطانيا (حسام زملط) بتوقيع اتفاقية شراكة بين المملكة المتحدة وإسرائيل، معتبرا هذا التوقيع تعديًا على مسار الحريات والديمقراطية التي تنادي بها بريطانيا في المحافل الدولية.

Fully support the protest at #Downingstreet today on the visit of @netanyahu. Instead of welcoming #Netanyahu & his brutal extremist gov’t, we call on @RishiSunak to impose sanctions on #Israel until it ends #apartheid, ethnic cleansing & violence against the Palestinians. pic.twitter.com/7w5Eed2d1u — Unite International (@UniteInt) March 24, 2023

وتظاهرت مجموعة من اليهود الأرثوذكس -وهي منظمة لليهود الأرثوذكس المحافظين معادية للصهيونية وتنادي بضرورة إزالة دولة إسرائيل- ضد زيارة نتنياهو في لندن اليوم الجمعة.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وحملوا لافتات تنادي بالحرية لفلسطين ووقف العدوان على غزة، وهتفوا “لا مرحبا بك نتنياهو” كما خاطب بعض الناشطين الحضور.

احتجاجات “تستقبل” نتنياهو

وفي هذا السياق، تعالت أصوات مئات المحتجين بالصراخ والصفير لدى وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مقر رئيس الوزراء البريطاني اليوم الجمعة، حيث تبعته عناصر معارضة لخططه لإصلاح النظام القضائي إلى لندن.

ونظم عشرات الإسرائيليين المعارضين وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة تنديدًا بزيارة نتنياهو، ووصفوه بأنه دكتاتور قامع للحريات.

Fully support the protest at #Downingstreet today on the visit of @netanyahu. Instead of welcoming #Netanyahu & his brutal extremist gov’t, we call on @RishiSunak to impose sanctions on #Israel until it ends #apartheid, ethnic cleansing & violence against the Palestinians. pic.twitter.com/7w5Eed2d1u — Unite International (@UniteInt) March 24, 2023

وتشهد إسرائيل احتجاجات حاشدة على مدى أسابيع اعتراضًا على محاولات ائتلاف نتنياهو الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية الدفع بتعديلات على النظام القضائي من شأنها أن تمنح الحكومة نفوذًا حاسمًا في اختيار القضاة وتحدّ من سلطة المحكمة العليا في إلغاء القوانين.

وتسببت الخطوة في قلق في الداخل والخارج، وتوقعت هيئات البث أنها ستتمكن من تصوير بداية الاجتماع بين نتنياهو وسوناك لكن تم إلغاء ذلك فيما يبدو اليوم الجمعة.