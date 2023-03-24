هكذا بدت مدينة باخموت الأوكرانية بعد 4 أشهر من الهجوم الروسي (فيديو)

مع احتدام معركة السيطرة على مدينة باخموت شرقي أوكرانيا، أعلنت كل من أوكرانيا وروسيا عن وقوع خسائر فادحة في صفوف الطرف الآخر.

وتكتسي باخموت التي كان عدد سكانها قبل الحرب 70 ألفًا، ولم يتبق منهم سوى 3 آلاف تقريبًا أهمية إستراتيجية محدودة، بيد أنها اكتسبت أهمية رمزية كبيرة بسبب طول المعارك حولها وضراوتها، حيث دُمّرت أجزاء كبيرة من المدينة بفعل القصف.

وتحاول القوات الروسية تطويق باخموت، كما نجحت في قطع العديد من الطرق المؤدية إليها لتزويد القوات الأوكرانية بالإمدادات.

وكشف فيديو من داخل أحياء المدينة وشوارعها، كيف تحولت إلى مدينة أشباح بعد 4 أشهر متواصلة من قصف الطيران الروسي للمدينة.

وأوضحت مقاطع الفيديو المتداولة مظاهر الدمار الذي لحقق بالبيوت والعمارات، بعدما هجرها سكانها خوفًا من القصف الروسي.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعهد بصمود قواته في باخموت، مؤكدًا جاهزية المقاومة الأوكرانية لسحق القوة الهجومية الروسية. في حين أكدت روسيا أن السيطرة على باخموت ستسمح لها بالتوغل أكثر في دفاعات أوكرانيا.

وأرسلت موسكو آلاف الجنود في موجات خلال الأسابيع الماضية في محاولة للسيطرة على المدينة، لتحقيق أول انتصار لها في ساحة المعركة منذ أكثر من 6 أشهر.