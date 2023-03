غارات أمريكية في سوريا بعد مقتل أمريكي وإصابة 5 جنود في هجوم بطائرة مسيرة

شنّت القوات الأمريكية ضربات جوية في شرق سوريا بعد مقتل متعاقد أمريكي وإصابة 6 آخرين، بينهم 5 جنود في هجوم بطائرة مسيرة على قواتها في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مساء أمس الخميس، إن هجوما بطائرة مسيرة استهدف نحو الساعة 13.38 (10.38 بتوقيت غرينتش) منشأة صيانة في قاعدة قرب الحسكة في شمال شرق سوريا.

وأضافت الوزارة في بيان أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تقدّر أن الطائرة المسيّرة “من أصل إيراني”، وأشار إلى أن القتيل مقاول أمريكي، وأن المصابين هم 5 جنود ومقاول أمريكي آخَر.

