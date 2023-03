تقرير رسمي يرصد أكثر الجنسيات طلبا للجوء في الاتحاد الأوربي خلال 2022

أعلنت وكالة الإحصاء الأوربية (يورستات)، أن طلبات اللجوء إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، شهدت زيادة هائلة، خلال العام الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن عام 2022 شهد استقبال نحو 881 ألف طلب، بنسبة زيادة بلغت 64% مقارنة بالعام السابق.

وتشير إحصاءات الوكالة، إلى أن ألمانيا استقبلت غالبية الطلبات، بنحو 218 ألف طلب، أي نحو 25% من إجمالي الطلبات في دول الاتحاد الأوربي بأسرها.

وفي المرتبة الثانية حلت فرنسا، بنسبة تزيد عن 16%، ثم إسبانيا 13%، والنمسا، 12%، ثم إيطاليا، التي استقبلت نحو 9% من إجمالي الطلبات.

وأضافت الوكالة المختصة بالإحصاءات في الاتحاد الأوربي، أن الأرقام توضح زيادة طلبات اللجوء، المستمرة للعام الثاني على التوالي.

وحسب البيانات، تلقت دول الاتحاد الأوربي، أكثر من 537 ألف طلب للهجرة خلال عام 2021، مقارنة بنحو 417 ألف طلب خلال عام 2020.

🛂Compared with the population of each EU country, the highest number of registered first-time asylum applicants in 2022 were in:

🇨🇾Cyprus (23 864 first-time applicants per million people)

🇦🇹Austria (11 848)

Lowest:

🇭🇺Hungary (5)

🇸🇰Slovakia (92)

