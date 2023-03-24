تقرير رسمي يرصد أكثر الجنسيات طلبا للجوء في الاتحاد الأوربي خلال 2022

أعلنت وكالة الإحصاء الأوربية (يورستات)، أن طلبات اللجوء إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، شهدت زيادة هائلة، خلال العام الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن عام 2022 شهد استقبال نحو 881 ألف طلب، بنسبة زيادة بلغت 64% مقارنة بالعام السابق.

وتشير إحصاءات الوكالة، إلى أن ألمانيا استقبلت غالبية الطلبات، بنحو 218 ألف طلب، أي نحو 25% من إجمالي الطلبات في دول الاتحاد الأوربي بأسرها.

وفي المرتبة الثانية حلت فرنسا، بنسبة تزيد عن 16%، ثم إسبانيا 13%، والنمسا، 12%، ثم إيطاليا، التي استقبلت نحو 9% من إجمالي الطلبات.

وأضافت الوكالة المختصة بالإحصاءات في الاتحاد الأوربي، أن الأرقام توضح زيادة طلبات اللجوء، المستمرة للعام الثاني على التوالي.

وحسب البيانات، تلقت دول الاتحاد الأوربي، أكثر من 537 ألف طلب للهجرة خلال عام 2021، مقارنة بنحو 417 ألف طلب خلال عام 2020.

🛂Compared with the population of each EU country, the highest number of registered first-time asylum applicants in 2022 were in:

🇨🇾Cyprus (23 864 first-time applicants per million people)

🇦🇹Austria (11 848) Lowest:

🇭🇺Hungary (5)

🇸🇰Slovakia (92) 👉 https://t.co/hChhui1eMZ pic.twitter.com/tvC8sJHELD — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) March 23, 2023

ونشرت الوكالة تغريدات على منصة تويتر، توضح فيها أن أكبر دول الاتحاد استقبالًا للمهاجرين، بالنسبة لعدد السكان، هي قبرص، وأقلها المجر.

وكان عدد الطلبات عام 2020، متراجعًا بسبب جائحة فيروس كورونا.

ولم يصل عدد الطلبات العام الماضي، رغم الزيادة، إلى المستوى نفسه في عامي 2015 و2016.

وشهد العامان طفرة في أعداد المهاجرين للاتحاد الأوربي، بسبب الأحداث المتزامنة في سوريا، وشهد كل عام منهما أكثر من مليون طلب لجوء.

لكن الجديد خلال عام 2022، كان استقبال دول الاتحاد الأوربي أكثر من 4 ملايين شخص، فروا من الحرب الروسية على أوكرانيا، تبعًا لاستجابة عاجلة من الاتحاد شهدت إجراءات تسهيلية لاستقبالهم.

ويمكن أن يمدد الاتحاد الإجراءات الخاصة، باستقبال الأوكرانيين، والمؤقتة لمدة عام، إلى عام آخر.

وتهدف هذه التغييرات إلى تجنب الإجراءات الطويلة لطلبات اللجوء في كل دولة، التي تستغرق وقتًا طويلًا.

ولا يزال السوريون يشكلون أغلب طالبي اللجوء في الاتحاد الأوربي منذ عام 2013.

وخلال العام الماضي، تقدم نحو 132 ألف مهاجر سوري، بطلبات لجوء، لدول الاتحاد، بما يمثل نسبة 15% من إجمالي الطلبات.

والمثير للاهتمام، أن 94% من طالبي اللجوء السوريين تم قبول طلباتهم، وهو المعدل الأعلى عربيًا ودوليًا، وأيضًا مقارنة بالمعدل الأوربي لقبول اللاجئين (40%).

والمهاجرون الأفغان جاءوا في المرتبة الثانية، وبلغ عدد طلباتهم، نحو 113 ألف طلب بنسبة بلغت 13% من إجمالي عدد الطلبات.

وبلغ عدد طلبات المهاجرين من تركيا، نحو 50 ألف طلب، بنسبة 6%، وهو العدد نفسه تقريبًا لطلبات اللجوء من مهاجرين فنزويليين.