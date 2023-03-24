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رغم قيود الاحتلال.. 100 ألف مصلّ يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى

100 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
100 ألف مصلّ يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى (وفا)
24/3/2023

قال عزام الخطيب، مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن نحو 100 ألف فلسطيني أقاموا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى، وذلك على الرغم من القيود الإسرائيلية المفروضة عليهم.

وتوافد الفلسطينيون إلى المسجد الأقصى من القدس والمدن والبلدات العربية في الداخل المحتل منذ الصباح الباكر، في حين انتشرت قوات من الشرطة الإسرائيلية وفرضت حواجز عسكرية جديدة حول القدس، كما انتشرت قوات كبيرة داخل أحياء القدس وأعاقت حركة السكان ومركباتهم عن الوصول إلى القدس القديمة.

وسمحت إسرائيل للنساء من جميع الأعمار وللرجال الذين تزيد أعمارهم على 55 عاما والأطفال الأصغر من 12 عامًا، القادمين من الضفة الغربية بالوصول إلى مدينة القدس من دون تصاريح لأداء صلاة الجمعة بمناسبة شهر رمضان، لكنها اشترطت الحصول على تصريح بالصلاة خلال رمضان على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و55 عاما.

ولا تشمل الإجراءات الجديدة سكان قطاع غزة، حيث تحظر السلطات الإسرائيلية وصولهم إلى القدس إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة صعبة الشروط.

وقال الشيخ محمد سليم خطيب الجمعة في المسجد الأقصى “لا تتركوا الأقصى وحده، ولا تقفوا موقف المتفرج من أهل بيت المقدس وأكنافه، فالتاريخ يسجل ثباتكم على الحق”.

وأضاف “يا أبناء شعبنا ويا أيها العرب والمسلمون اجمعوا كلمتكم على قلب رجل واحد نصرةً لدينكم ونصرة لقدسكم ونصرة لأقصاكم ونصرة لقضاياه وإعزازًا لأنفسكم”.

وتابع الشيخ سليم قائلا “حشودكم التي زحفت إلى المسجد الأقصى اليوم هي استفتاء حقيقي على أن الأقصى أقصاكم وعلى أن المسرى مسراكم وعلى أنكم أهل بيت المقدس وأكنافه لا يقبل أهلا له غيركم ولا يرضى بديلا عنكم”.

ويشكل رمضان فرصة للعديد من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة لزيارة مدينة القدس والصلاة في المسجد الأقصى، وبعضهم تكون هذه هي زيارته الأولى للمدينة المقدسة.

وأقامت إسرائيل جدارا حول المدينة المقدسة خلال السنوات الماضية جعل الدخول إليها يتم فقط عبر بوابات حديدية ضخمة، ويحتاج الفلسطينيون في الأوقات العادية من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة إلى تصاريح خاصة نادرا ما تُمنح لهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات