رغم قيود الاحتلال.. 100 ألف مصلّ يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى

قال عزام الخطيب، مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن نحو 100 ألف فلسطيني أقاموا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى، وذلك على الرغم من القيود الإسرائيلية المفروضة عليهم.

شدوا الرحال إليه رغم تضييقات الاحتلال على الحواجز والأبواب.. صلاة الجمعة الأولى من رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/1d36n8s5uv — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 24, 2023

وتوافد الفلسطينيون إلى المسجد الأقصى من القدس والمدن والبلدات العربية في الداخل المحتل منذ الصباح الباكر، في حين انتشرت قوات من الشرطة الإسرائيلية وفرضت حواجز عسكرية جديدة حول القدس، كما انتشرت قوات كبيرة داخل أحياء القدس وأعاقت حركة السكان ومركباتهم عن الوصول إلى القدس القديمة.

استمرار توافد المصلين من حي واد الجوز بالقدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى pic.twitter.com/qujmVjEldh — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 24, 2023

وسمحت إسرائيل للنساء من جميع الأعمار وللرجال الذين تزيد أعمارهم على 55 عاما والأطفال الأصغر من 12 عامًا، القادمين من الضفة الغربية بالوصول إلى مدينة القدس من دون تصاريح لأداء صلاة الجمعة بمناسبة شهر رمضان، لكنها اشترطت الحصول على تصريح بالصلاة خلال رمضان على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و55 عاما.

ولا تشمل الإجراءات الجديدة سكان قطاع غزة، حيث تحظر السلطات الإسرائيلية وصولهم إلى القدس إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة صعبة الشروط.

قوات الاحتلال توقف شباناً وتفتشهم أثناء خروجهم من صلاة الجمعة في المسجد الأقصى pic.twitter.com/fXBdBTQKtW — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 24, 2023

وقال الشيخ محمد سليم خطيب الجمعة في المسجد الأقصى “لا تتركوا الأقصى وحده، ولا تقفوا موقف المتفرج من أهل بيت المقدس وأكنافه، فالتاريخ يسجل ثباتكم على الحق”.

وأضاف “يا أبناء شعبنا ويا أيها العرب والمسلمون اجمعوا كلمتكم على قلب رجل واحد نصرةً لدينكم ونصرة لقدسكم ونصرة لأقصاكم ونصرة لقضاياه وإعزازًا لأنفسكم”.

وتابع الشيخ سليم قائلا “حشودكم التي زحفت إلى المسجد الأقصى اليوم هي استفتاء حقيقي على أن الأقصى أقصاكم وعلى أن المسرى مسراكم وعلى أنكم أهل بيت المقدس وأكنافه لا يقبل أهلا له غيركم ولا يرضى بديلا عنكم”.

ويشكل رمضان فرصة للعديد من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة لزيارة مدينة القدس والصلاة في المسجد الأقصى، وبعضهم تكون هذه هي زيارته الأولى للمدينة المقدسة.

وأقامت إسرائيل جدارا حول المدينة المقدسة خلال السنوات الماضية جعل الدخول إليها يتم فقط عبر بوابات حديدية ضخمة، ويحتاج الفلسطينيون في الأوقات العادية من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة إلى تصاريح خاصة نادرا ما تُمنح لهم.