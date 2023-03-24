تركيا تكشف عن قدرات فائقة للمسيرة الانتحارية “عذاب” (فيديو)

تمكنت شركة “روبيت تكنولوجي” التركية من تطوير طائرة مسيّرة انتحارية متعددة الأغراض، وإجراء اختبارات طيرانها بنجاح، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها أنقرة لتطوير قدرات العسكرية وتنويعها.

وتحمل المسيرة الانتحارية غير المأهولة اسم “عذاب”، وتتميز بمدى طويل وقدرة على نقل حمولات أكبر من نظيراتها، وتخطط الشركة المنتجة لإجراء اختبارات التفجير في المستقبل القريب.

وتتكون المسيّرة من نسختين، الأولى يبلغ طول جناحيها 150 سم، وهذه النسخة يمكنها نقل حمولات وذخائر تصل أوزانها إلى 3 كيلوغرامات، أما النسخة الثانية فيبلغ طول جناحها 200 سم، ويمكنها أن تحمل حمولات تصل إلى 15 كيلوغرامًا، وأن تقلع بـ50 كيلوغرامًا.

ويستغرق تركيب المسيرة 5 دقائق فقط، وبإمكان المستخدم تزويد المسيرات بالتعليمات اللازمة من خلال استخدام جهاز كمبيوتر شخصي، أو إرسال التعليمات مباشرة إلى جهاز تحكم عن بعد.

تدمير نفسها

قال مدير الشركة سلجوق فرات، إن المسيّرة “تتمتع بقدرات مهمة في مجال تغيير ودمج الرؤوس الحربية، بما يتناسب مع الرؤوس الحربية الموجودة لدى القوات المسلحة التركية”.

وأضاف لوكالة أنباء الأناضول أن “المسيرة عذاب تعتبر من الطائرات غير المأهولة المتعددة الأغراض، وتوفر للمستخدم إمكانية التوجيه بواسطة كاميرا بخط رؤية يبلغ 200 كيلومتر”، لافتًا إلى أنها تعتمد على قيادة الطيار الآلي، والوصول المباشر إلى الهدف وتدميره باستخدام إحداثيات نظام (GPS).

وأوضح أن “عذاب” لديها أجهزة استشعار خاصة بها، وقال “لقد رأينا تزايد الاهتمام بهذا النوع من المسيّرات غير المأهولة خلال حربي أوكرانيا وأذربيجان، والجهود المبذولة من أجل اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من هجمات المسيرات الانتحارية”.

وشدد على أن “المسيرة عذاب قوية بما يكفي لتدمير نفسها بعد إصابة الهدف وتأدية المهام الموكلة إليها”، مشيرًا إلى أنه “بإمكان المستخدم التحكم في المسيرات كل على حدة، أو على شكل أسراب يحتوي كل سرب على ما بين 5 و10 مسيرات”.

الأولى ضمن فئتها بتركيا

وأضاف فرات “نقوم حاليًّا باختبار آلية الزناد، وسنجري اختبارات الذخيرة في الأشهر القادمة، على أن نكون جاهزين للإنتاج المتسلسل اعتبارًا من منتصف العام أو من الربع الثالث من العام الجاري وسنكون وقتئذ مستعدين لتلبية الطلبات المتوقعة”.

وأشار إلى أن الأداء الذي أظهرته المسيّرة عذاب نال إعجاب رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، مؤكدًا أن “الميزات الفنية والتعبوية التي تتمتع بها المسيرة عذاب تجعل منها الأولى ضمن فئتها في تركيا”.

وأعلن إجراء “مفاوضات مع الجهات الرسمية في بلدين (لم يسمهما) يرغبان في امتلاك هذه التقنية الدفاعية”.

وحققت الصناعات الدفاعية التركية خلال السنوات القليلة الماضية، نجاحات مهمة عبر سلسلة من المشاريع، ساهمت في توفير مجموعة من الأسلحة والمعدات والأنظمة الدفاعية المتطورة لقوات الأمن والجيش في تركيا، فضلا عن تصديرها إلى عدد من الدول.