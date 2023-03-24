بعد تناول الحساء.. نصيحة طبية توصي بتأخير وجبة الإفطار الرئيسية

أوصت خبيرة تغذية بأخذ استراحة مدة نصف ساعة بين الإفطار على حساء أو تمر وتناول الوجبة الرئيسية، في شهر رمضان.

وقالت بينار سوكولمز قايا، رئيسة قسم التغذية بجامعة 19 مايو التركية، إن تغيير عادات الأكل والنوم خلال شهر رمضان المبارك يمكن أن يؤدي إلى تعديلات في الحياة اليومية المعتادة.

وحذرت من أن تناول الحساء والطعام والفاكهة والحلويات دفعة واحدة خلال الإفطار يزيد خطر ارتفاع السكر في الدم ومن ثم يزيد العبء على القلب والكلى.

وأشارت إلى أن تناول تمرة أو حبة زيتون ثم شرب الماء عند الإفطار، يعدّ من العادات السائدة في المجتمع خلال شهر الصيام.

وأكدت أنه سيكون من الصائب أن يبدأ الصائم إفطاره بوجبة حساء غير دسمة، وألا يتناول بعدها الوجبة الرئيسية أو أي شيء آخر مدة نصف ساعة.

وقالت “يمكن بعد نصف ساعة من ذلك تناول الخضراوات واللحوم، وبعد مرور نحو ساعتين أو ثلاث على الوجبة الرئيسية، يمكن تناول الفاكهة أو الحلويات”.

وأوصت الطبيبة التركية بالحرص على تناول الحبوب والبقوليات المجففة خلال الإفطار والتركيز على تناول الماء خلال الليل.