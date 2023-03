القبض على متهم بإشعال النيران بجسد مسن مسلم في برمنغهام البريطانية (فيديو)

تداول نشطاء عبر منصات التواصل البريطانية فيديوهات توثق لحظة القبض على شخص يدعى محمد أبكر لاتهامه بإضرام النيران في مسن مسلم بمدينة برمنغهام يوم الاثنين الماضي.

وأكدت شرطة (ويست ميدلاندز) التي تتبع لها مدينة برمنغهام، اتهام أبكر الذي ظهر في فيديوهات الواقعة فضلًا عن صور التقطت من كاميرات المراقبة داخل المسجد، وبرزت عبر منصات الفضاء الرقمي البريطاني.

Birmingham detectives arrest the African man who allegedly set fire to an elderly Muslim last night in the city. pic.twitter.com/BZrKj9e62W

وأفادت الشرطة بأن محمد أبكر قد لا يكون متهمًا بالشروع بالقتل في هذه الحادثة فقط، بل أصبح المتهم الأول في حادث إضرام النيران بمسن مسلم آخر في العاصمة لندن في فبراير/شباط الماضي.

وبرز عبر مواقع الإنترنت البريطانية فيديو لمجهول يضرم النار بمُسن مسلم أثناء عودته إلى منزله قادمًا من مسجد في مدينة برمنغهام.

وبحسب بيان الشرطة يوم الثلاثاء الماضي، يُعتقد أن المعتدى عليه كان عائدًا إلى منزله من مسجد (دودلي رود) عندما اقترب منه رجل تحدث إليه لمدة وجيزة قبل مهاجمته، ثم رشه بمادة غير معروفة وأشعل النيران في سترته.

Breaking news : CCTV obtained by Scarcity shows a grandad walking home from the mosque on Brixham road (Birmingham) last night before he was set on fire by a stranger. #news #fyp pic.twitter.com/WKYMmGwlci

وأكدت الشرطة أن المجني عليه نُقل على الفور إلى مستشفى قريب من موقع الحادث حيث تم الكشف عليه، وتبين إصابته بجروح خطيرة لكنها ليست مميتة.

The man wanted for setting fire to a old man inside a mosque in Ealing (London) on 27 February 2023 has been arrested in Birmingham for the same offence police have confirmed after another old man was set on fire on Monday. pic.twitter.com/rNj11qQk1B

— Scarcity News (@ScarcityStudios) March 23, 2023