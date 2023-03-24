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القبض على متهم بإشعال النيران بجسد مسن مسلم في برمنغهام البريطانية (فيديو)

مسجد في بريطانيا (غيتي-أرشيف)
24/3/2023-|آخر تحديث: 25/3/202312:29 AM (مكة المكرمة)

تداول نشطاء عبر منصات التواصل البريطانية فيديوهات توثق لحظة القبض على شخص يدعى محمد أبكر لاتهامه بإضرام النيران في مسن مسلم بمدينة برمنغهام يوم الاثنين الماضي.

وأكدت شرطة (ويست ميدلاندز) التي تتبع لها مدينة برمنغهام، اتهام أبكر الذي ظهر في فيديوهات الواقعة فضلًا عن صور التقطت من كاميرات المراقبة داخل المسجد، وبرزت عبر منصات الفضاء الرقمي البريطاني.

وأفادت الشرطة بأن محمد أبكر قد لا يكون متهمًا بالشروع بالقتل في هذه الحادثة فقط، بل أصبح المتهم الأول في حادث إضرام النيران بمسن مسلم آخر في العاصمة لندن في فبراير/شباط الماضي.

وبرز عبر مواقع الإنترنت البريطانية فيديو لمجهول يضرم النار بمُسن مسلم أثناء عودته إلى منزله قادمًا من مسجد في مدينة برمنغهام.

وبحسب بيان الشرطة يوم الثلاثاء الماضي، يُعتقد أن المعتدى عليه كان عائدًا إلى منزله من مسجد (دودلي رود) عندما اقترب منه رجل تحدث إليه لمدة وجيزة قبل مهاجمته، ثم رشه بمادة غير معروفة وأشعل النيران في سترته.

وأكدت الشرطة أن المجني عليه نُقل على الفور إلى مستشفى قريب من موقع الحادث حيث تم الكشف عليه، وتبين إصابته بجروح خطيرة لكنها ليست مميتة.

وختمت الشرطة بيانًا أصدرته أمس الخميس بعد القبض على أبكر بأنه سوف يقدم إلى المحكمة في 20 أبريل/نيسان المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي