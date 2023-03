بينهم نيمار ومبابي.. نجوم كرة قدم يهنئون المسلمين بشهر رمضان (شاهد)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا من رياضيين وأندية وهيئات رياضية دولية لتهنئة المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك.

وقدّم نجوم من الدوري الإنجليزي الممتاز، تهانيهم إلى المسلمين في العالم بمناسبة حلول الشهر الفضيل، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الرسمي باللغة العربية في تويتر.

وظهر في المقطع الذي حصد نحو مليون مشاهدة، السويسري غرانيت تشاكا نجم أرسنال، والفرنسي عبد الله دوكوري لاعب خط وسط إيفرتون، إلى جانب الهولندي أرنود غروينفيلد مهاجم توتنهام هوتسبير، والبلجيكي تيموثي كاستاني مدافع ليستر سيتي.

وقال اللاعبون، باللغتين العربية والإنجليزية: “السلام عليكم لجميع مشجعينا من المسلمين حول العالم، الذين يحتفلون بهذه المناسبة نقول لكم: رمضان كريم”.

وكان مسؤولو البريميرليغ، قد أعلنوا في وقت سابق تخصيص وقت يسمح من خلاله للاعبين المسلمين بالإفطار في أثناء المباريات المقامة في شهر رمضان المبارك.

وشارك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي المدجج بالنجوم مقطع فيديو يهنئ فيه أبرز نجومه المسلمين بشهر رمضان، وظهر في الفيديو النجم البرازيلي نيمار والنجم الفرنسي كيليان إمبابي والإسباني راموس.

وعلق النادي على الفيديو الذي تحدث فيه اللاعبون باللغة العربية، بعبارات المباركة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

وهنأ قطبا الكرة الإسبانية نادي ريال مدريد وبرشلونة المسلمين، وكتب مدريد في منشور “يتقدم نادي ريال مدريد بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك”، مزينًا الصورة المرفقة بالمنشور بصورة النجم الفرنسي المسلم ذي الأصل الجزائري كريم بنزيمه.

كما نشر برشلونة فيديو يهنئ فيه مدرب الفريق تشافي هيرنانديز المسلمين قائلًا “رمضان مبارك”.

وكعادته كل رمضان، هنأ النجم المصري لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الأمة الإسلامية، وكتب “كل سنة وأنتم طيبون”.

وهنأ مسعود أوزيل النجم الألماني الذي ينحدر من أصل تركي مسلم، المسلمين بشهر رمضان، وكتب “رمضان مبارك على كل الإخوة والأخوات المسلمين”.

Ramadan Mubarak to all my Muslim brothers and sisters. May this special month bring peace & happiness to everyone 🤲🏼🌎 pic.twitter.com/yREJWC5yCz

— Mesut Özil (@M10) March 22, 2023