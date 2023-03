موسكو تحذر: أي محاولة لتوقيف بوتين إعلان حرب على روسيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ورئيس البلاد السابق، ديميتري ميدفيديف، إن إقدام أي دولة على تنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتسليمه، سيكون بمثابة إعلان حرب على روسيا.

وقال ميدفيديف، لوسائل إعلام روسية إن المحكمة الجنائية الدولية “كيان قانوني لا قيمة له”، ولم يفعل شيئًا مهمًا، في أي وقت من الأوقات، كما أن هناك دولًا لا تعترف به، منها روسيا والصين والولايات المتحدة”.

وأضاف “دعونا نتصور الأمر، وهو لن يحدث أبدًا، لكن دعونا نتخيله، رئيس دولة، تشكل قوة نووية، يتوجه مثلًا إلى ألمانيا، التي تقوم بتوقيفه، فماذا سيشكل ذلك؟”، وأردف قائلًا، بالطبع “إعلان حرب على روسيا”.

وواصل حديثه، أنه إذا حصل ذلك “فإن قدراتنا كلها من صواريخ وأسلحة، ستقصف البرلمان الألماني، ومكتب المستشار وما إلى ذلك”.

ميدفيديف، المعروف بتصريحاته القوية، كان قد انتقد قرار المحكمة الدولية، قبل أيام وقارن بينه وبين محارم المرحاض.

The International Criminal Court has issued an arrest warrant against Vladimir Putin. No need to explain WHERE this paper should be used🧻.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 17, 2023