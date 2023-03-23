مصر تحصل على تمويل من البنك الدولي بقيمة 7 مليارات دولار

أعلن البنك الدولي، موافقته على إطار شراكة مع مصر على مدار السنوات المالية الأربع المقبلة وحتى عام 2027.

وحسب الاتفاق، تحصل مصر على تمويل بقيمة 7 مليارات دولار، مع تركيز البرنامج على دعم التنمية الخضراء والمرنة والشاملة.

ويشارك البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، في تنفيذ الاتفاق، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وذكر بيان البنك الدولي، الأربعاء، أن التمويل يتضمن ضخ مليار دولار أمريكي سنويًا، من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و2 مليار دولار إجماليًا من مؤسسة التمويل الدولية خلال فترة الشراكة، كما أوردت بلومبرغ.

وكانت مصر منخرطة في إطار شراكة مع البنك الدولي للسنوات المالية من 2015 إلى 2019، وتم تمديده لعامين إضافيين.

وقال البنك الدولي في بيانه إن البرنامج يهدف إلى “دعم مصر وخلق وظائف أفضل وأكثر في القطاع الخاص، وتحسين قطاعات منها التعليم، والصحة، والحماية المجتمعية”.

وقالت ماريانا ويس، مديرة البنك الدولي، في مصر واليمن وجيبوتي “نشعر بالفخر لمواصلة شراكتنا الاستراتيجية مع مصر، وملتزمون بدعم جهودها الجارية لتحسين حياة المواطنين”.

وأضافت أن الشراكة تمثل دعم البنك الدولي لجهد مصر في “بناء ظروف أفضل للتنمية الخضراء والشاملة”، ودعمها في تجنب الصدمات الاقتصادية، ومواجهة ظاهرة التغير المناخي وآثاره.

من جانبها أشارت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، إلى أن الاتفاق يؤسس “لمرحلة جديدة من التعاون التنموي والعمل المشترك”.

وأضافت “سيتم العمل خلال السنوات الخمس المقبلة على تحفيز دور القطاع الخاص في مجالات التنمية، لخلق المزيد من فرص العمل، وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري”.

ويأتي التمويل الجديد في ظل معاناة الاقتصاد المصري لسنوات طويلة وارتفاع متواصل وسريع للأسعار، وتراجع قيمة الجنيه.

وتلقت مصر العديد من القروض الدولية، خلال السنوات السبع الماضية.