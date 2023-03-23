زلزال جديد بقوة 5.3 درجات يضرب كهرمان مرعش ولقطات ترصد لحظاته الأولى (فيديو)

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “أفاد” عن وقوع زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر في ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وبحسب معلومات منشورة على الموقع الالكتروني لـ”أفاد”، وقع الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض، وكان مركزه منطقة غوكسون.

ووثّقت مقاطع مصورة اللحظات الأولى لزلزال غوسكون في كهرمان مرعش سواء في المساكن أو الشوارع.

وضرب زلزالان مدمران جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير/ شباط الماضي، بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر، مما أسفر عن مصرع أكثر من 50 ألف شخص وتشريد الملايين.

وتعاني مدينة كهرمان مرعش مركز الزلزال المدمر والواقعة جنوب تركيا من العديد من الزلازل والهزات الأرضية على مدار الفترة القليلة الماضية.

وسجلت مرعش هزة أرضية بقوة 4.8 درجة يوم السبت الماضي، على عمق 5.3 كيلومترات تحت سطح الأرض، وقبلها بأيام تعرضت المدينة لهزة أرضية أخرى بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر.

وقالت أفاد إن مركز الزلزال كان منطقة شاغليان جريت بكهرمان مرعش، دون وقوع أضرار جراء الزلزال، وأكدت أنها تباشر أعمال البحث الميداني.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين الماضي، إن إجمالي خسائر تركيا في الزلزال المدمر بلغ 104 مليارات دولار، وأن عدد الأبنية غير الصالحة للسكن في 11 ولاية بمنطقة الزلزال يبلغ 298 ألفا.

كما أعلن عن تخطيط بلاده لتشييد 650 ألف منزل وتسليم 319 ألفا منها في العام الأول، وتوفير مساكن لنحو نصف مليون شخص عبر بناء 108 آلاف منزل مركب من قطع جاهزة خلال أول شهرين بعد الزلزال.