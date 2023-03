زيادة تاريخية في عدد سكان كندا بسبب هجرة قياسية

شهدت كندا زيادة سكانية بمعدل غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، حيث زاد عدد السكان بنحو مليون و50 ألف نسمة خلال العام الماضي.

وأشارت وكالة الإحصاء الكندية إلى أن السبب الأبرز، هو زيادة عدد المهاجرين والمقيمين المؤقتين.

وقالت وكالة الإحصاء إن إجمالي عدد السكان وصل إلى نحو 39 مليون شخص حتى الأول من يناير/ كانون الثاني 2023، بفضل زيادة أعداد المهاجرين.

وقالت الوكالة على حسابها على موقع تويتر “للمرة الأولى في التاريخ، وخلال عام 2022، زاد عدد السكان أكثر من مليون شخص، خلال 12 شهرا”.

وأعلنت أوتاوا أنها ستسعى لاستقطاب المزيد من المهاجرين، خلال السنوات القادمة، لملء الفجوة الشاغرة في قطاع العمل.

Following unprecedented growth in 2022, #Canada’s population reached 39,566,248 on January 1, 2023. This growth was largely the result of welcoming immigrants and non-permanent residents. Learn more: https://t.co/5hxOPsqJjQ. pic.twitter.com/w5bC9K0DwO

