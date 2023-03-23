“رمضان مبارك”.. زيلينسكي يهنئ بالعربية مسلمي أوكرانيا والجيش يتفاعل بإنشاد ديني (فيديو)

وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رسالة إلى مسلمي أوكرانيا بمناسبة شهر رمضان المبارك، وخاطبهم باللغة العربية قائلًا: “رمضان مبارك”.

وتابع: “جزء كبير من شعبنا هم مسلمون والكثير منهم تحت الاضطهاد الروسي، سنحرر مسلمي أوكرانيا من الاحتلال والاضطهاد الروسي”.

وأضاف زيلينسكي في كلمته “أتمنى أن تكون صلوات المسلمين في شهر رمضان سببًا في جعل نصرنا قريبًا، أتمنى أن يحل شهر رمضان القادم وجميع أراضينا محررة”.

استقبال رمضان

وفي أوكرانيا أيضًا، نشرت الهيئة العسكرية العليا للقوات الأوكرانية المسلحة مقطع فيديو على صفحاتها الرسمية بمناسبة شهر رمضان المبارك، تبارك فيه للمسلمين العاملين بقواتها المسلحة، حلول الشهر الفضيل.

وظهر في المقطع أحد المسلمين الأوكرانيين (إسماعيل كرت عمر) وهو يكبّر وينشد بصوت عذب، وهذا المنشد هو أحد مسلمي القرم، ويعمل رسميًّا في القوات المسلحة الأوكرانية.

وكتبت القيادة الأوكرانية “رمضان يبدأ، شهر كريم على جميع المسلمين في العالم، نحو مليونَي مسلم يعيشون في أوكرانيا، ويوجد أكثر من 300 مسجد ودار صلاة، و90 مدرسة للمسلمين و7 جامعات”.

وقالت “خلال الحرب، وجد حوالي 700 ألف مسلم أنفسهم في الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتًا، 300 ألف أصبحوا مهاجرين” وذكرت أنه تم تدمير “عدد كبير من المساجد ودور الصلاة بالصواريخ والقذائف الروسية”.

وقالت القيادة: “حاليًّا في كل كتيبة من القوات المسلحة الأوكرانية يخدم المسلمون الذين يقاتلون من أجل حرية واستقلال أوكرانيا، من أجل وطنهم”.