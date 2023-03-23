شاهد: الجيش التركي يوزع وجبات سحور على الصائمين داخل مراكز إيواء لمتضرري الزلزال

قامت عناصر من الجيش التركي بتوزيع وجبات سحور داخل مراكز إيواء تضم مئات من المتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد في فبراير/ شباط الماضي.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع التركيّة على موقع تويتر، مقطع فيديو لجنودٍ وهم يقدمون وجبات السحور للصائمين المتضررين من الزلزال.

وأظهر المقطع الجنود الأتراك وهم يقومون بإعداد الحساء الساخن والطعام للمواطنين الذين يصومون وسط ظروف معيشية صعبة جراء فقدان بيوتهم التي دمّرها الزلزال.

Allah kabul etsin.. Deprem bölgesinde yardım faaliyetlerine aralıksız devam eden Mehmetçiklerimiz, Ramazan ayı dolayısıyla sahur yapmak isteyen vatandaşlarımıza sıcak çorba ve kahvaltılık yiyecek ikram ediyor. pic.twitter.com/wNCudpNlvv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 23, 2023

ونالت الخطوة استحسان المتابعين الذين أشادوا بما تقوم به الحكومة التركية لتخفيف معاناة المنكوبين.

كما نشر الجيش التركي مقطعا آخر لعدد من الجنود وهم يلعبون مع بعض الأطفال في ولاية ملاطية التي تضررت كذلك من الزلزال؛ وذلك لتفادي آثار الصدمة التي ألمّت بمئات الآلاف من الأسر التي وجدت نفسها في العراء بين عشية وضحاها.

Vize / Kırklareli’nde konuşlu 41’inci Komando Tugay Komutanlığımız, Malatya’daki yardım faaliyetlerini südürürken bir yandan da çocuklarla birlikte çeşitli etkinliklere katılıyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/KP5gFmooYt — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 22, 2023

وفي غضون ذلك ضرب زلزال قوي جنوب شرق تركيا، اليوم الخميس، في نفس المنطقة التي دمرتها الزلازل في أوائل فبراير/ شباط الماضي.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، إن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر، كان في مقاطعة كهرمان مرعش، تماما مثل الزلازل السابقة.

وكان زلزالان مدمران بقوة 7.7 و7.6 درجات على مقياس ريختر قد ضربا جنوب شرق تركيا وشمال سوريا مطلع الشهر الماضي، وأسفرا عن مقتل نحو 57 ألف شخص وتشريد الملايين.