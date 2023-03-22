نصر الله عن “هجوم مجيدو” داخل إسرائيل: الصمت جزء من المعركة (فيديو)

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أنه غير معني بالتعليق على ما أعلنته إسرائيل عن قتل شخص كان يحمل حزامًا ناسفًا، ويشتبه بارتباطه بحزب الله، قائلًا إن “الصمت جزء من المعركة السياسية”.

وقال نصر الله في كلمة خلال فعالية نظمها الحزب، اليوم الأربعاء، إن “الإسرائيليين قالوا أمرًا صحيحًا بالتقدير، وهو أن حزب الله إذا كان مسؤولًا عن العملية فهو ليس خائفًا من الذهاب إلى المعركة”.

وأضاف نصر الله “الصمت من حزب الله ينمّ عن حكمة، وهذا يربك العدو”. مشيرًا إلى أن “الصمت جزء من معركة سياسية وإعلامية ونفسية وعسكرية مع هذا العدو”، لكنه وصف الشخص الذي أعلنت إسرائيل قتله من دون الكشف عن هويته واسمه، بـ”المقاوم” و”المجاهد الشهيد”.

وتابع “لسنا معنيين أن نعلق على كل حادث. أحيانًا يكون التعليق في عدم التعليق، وهذا جزء من المعركة وجزء من إدارة المعركة”.

السيد حسن نصرالله، وعلى خلفية التهديدات الإسرائيلية اتجاه لبنان بعد عملية #مجدو، يذكر العدو بالمعادلة التي سنتها المقاومة أعلنها السيد حسن نصرالله بتاريخ: ٩-٨-٢٠٢٢.

اي اعتداء على أي انسان في لبنان، ومن أي جنسية، سيتم الرد عليه سريعاً. pic.twitter.com/rJrrk7xNQE — Khalil Nasrallah (@khalilnasrallah) March 22, 2023

وتابع حسن نصر الله “فليحقّق المسؤول الإسرائيلي ويأخذ وقته ويبحث ما إذا كان هذا المقاوم دخل من لبنان أو لم يدخل من لبنان، وإذا دخل من لبنان كيف دخل ومن أرسله؟ وحين يصل إلى نتائج يُبنى على الشيء مقتضاه”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن قبل أيام أنه قتل شخصًا كان يحمل حزامًا ناسفًا في بلدة يعارا في شمال إسرائيل، إثر انفجار عبوة ناسفة قرب مفترق مجيدو بجوار مدينة حيفا، أسفرت عن إصابة مواطن.

وأشار إلى أنه يجري تحقيقًا موسعًا لـ”فحص مدى تورط حزب الله” في العملية.

واستبعد الجيش في وقت لاحق استخدام المشتبه به نفقًا للعبور إلى إسرائيل، مشيرًا إلى أنه تبيّن له “كيف عبر السياج؟” من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، استخدم المشتبه به سلّمًا لتسلّق سياج بين الحدود اللبنانية والإسرائيلية.

وشدد نصر الله أن “الكيان” الإسرائيلي يعيش أسوأ أيامه جراء الانقسامات الداخلية. مضيفًا أن أي “اعتداء صهيوني على لبنان، عسكري أو أمني يستهدف أي إنسان لبناني أو فلسطيني أو من جنسية أخرى، فإن المقاومة سترد عليه قطعًا وسريعًا”.

أن يقول السيد نصرالله إن "فتح حرب (إسرائيلية) على #لبنان يمكن أن يؤدي إلى حرب في كل المنطقة وهذا يخشاه الإسرائيلي وما يهددنا به الإسرائيلي قد يكون سبب زوال "إسرائيل"، فهو يشير إلى حقيقة ترسخت في ذهن العدو،وإلى واقع في محور المقاومة #عمل_عليه.

وحدة الساحات تتجلى في هذا المقطع. pic.twitter.com/8vwz2uOlct — Khalil Nasrallah (@khalilnasrallah) March 22, 2023

السيد حسن نصر الله :

"اي اعتداء صهيوني على لبنان ،عسكري او امني، في اي منطقة، تستهدف اي انسان لبناني او فلسطيني او من جنسية اخرى، المقاومة سترد عليه قطعًا و سريعًا" .#روحوا_بلطوا_البحر pic.twitter.com/cSxJd3c0nC — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) March 22, 2023

وشهد لبنان في صيف 2006 حربًا دامية بدأت بإقدام عناصر من حزب الله على خطف جنديين إسرائيليين، وقتل خلال الحرب 1200 شخص في لبنان معظمهم مدنيون و160 إسرائيليًا معظمهم جنود.