“دانيلو يشهر إسلامه”.. مدرب أجنبي ينطق الشهادتين وسط فريقه السعودي قبيل رمضان (شاهد)

عمّت فرحة كبيرة صفوف مشجعي أحد الأندية الرياضية في السعودية، بعدما أعلن مدرب فريق الأشبال به اعتناق الإسلام قبل أيام قليلة من شهر رمضان المبارك.

وأعلن نادي أُحُد السعودي، أول أمس الاثنين، إشهار الروماني بورقا دانيلو -المدير الفني لفئة براعم 15 عامًا- إسلامه، بعدما نطق الشهادتين داخل قاعة المركز الإعلامي في النادي.

وأضاف البيان الرسمي “من جانبه، وجّه دانيلو شكره للجميع ولإدارة النادي وكافة منسوبيه، مبديًا سعادته بالانضمام إلى الأسرة الإسلامية”، متابعًا “أبعث كل الحب لجميع من هنأني”.

وجاء الإشهار في حضور حيان بن مثني اليافعي، ممثل مكتب جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة المدينة المنورة.

وبينما لم يُعلَن الاسم الجديد للمدرب الروماني، تفاعل رواد التواصل الاجتماعي عبر وسم (#دانيلو_يشهر_اسلامه) مع الحدث السعيد التي تزامن مع دخول شهر الصوم.

يُذكر أن عددًا ليس بالقليل ممن جاءوا للعمل في الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة، قد أشهروا إسلامهم بالفعل من مدربين ولاعبين ومعدين بدنيين وغيرهم.

ويحتل نادي أُحُد مع دانيلو حاليًّا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم تحت 15 عامًا برصيد 41 نقطة.