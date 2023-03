“لا تُفطروا بطعم الفصل العنصري”.. دعوات في أمريكا وبريطانيا لمقاطعة التمور الإسرائيلية (شاهد)

بالتزامن مع دخول شهر رمضان المعظم، أطلقت منظمة “أصدقاء الأقصى” البريطانية، حملة تدعو المسلمين في المملكة المتحدة لتجنّب شراء منتجات التمور الإسرائيلية، التي تغزو المتاجر الإنجليزية.

وتحت شعار “تفقّدوا الملصق” (Check The Label)، دعت المنظمة الناس إلى تفقّد ملصقات منتجات التمور في المتاجر قبل شرائها، وحثتهم على تجنبها، إن وجدوا مكان إنتاجها “إسرائيل” أو “الضفة الغربية” أو “وادي الأردن”.

ووزع ناشطون من المنظمة يوم الجمعة الماضي -الجمعة الأخيرة قبل رمضان- آلاف المنشورات خارج المساجد في مختلف أنحاء البلاد، والتي دعت لمقاطعة التمور الإسرائيلية، واحتوت على معلومات توعوية حول تلك المنتجات.

كما وفرّت المنظمة صورًا وأسماء بعض العلامات التجارية الإسرائيلية لمنتجات التمور، داعيةً الناس للتعرف إليها وتجنب شرائها.

وقالت المنظمة في بيانها الخاص بالحملة “في رمضان، احرصوا ألا تُفطروا بطعم الفصل العنصري”، وأضافت “إسرائيل هي أكبر منتج في العالم لتمور المجهول، دعونا نحرص على عدم شراء التمر الذي يدعم الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي لفلسطين ونظام الفصل العنصري”.

وبحسب المنظمة، فإنه يتم تصدير 50٪ من التمور الإسرائيلية إلى أوربا، وتُعتبر المملكة المتحدة ثاني أكبر مستورد للتمور الإسرائيلية في القارة العجوز.

.@Asda @Tesco @IcelandFoods @Waitrose Israel is an apartheid state that has illegally occupied Palestine for decades. Leading human rights organisations like @amnesty & @hrw have said Israel is committing the crime of apartheid. Will you stop selling Israeli dates? #CheckTheLabel pic.twitter.com/13hicEHKCK

— Friends of Al Aqsa (@FriendsofAlAqsa) March 16, 2023