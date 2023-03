“الطفل الحلم”.. تطبيق يزعم مؤسسه برمجة عقول الأجِنّة على الديانة الهندوسية

أعلن مبرمج هندي عن ابتكاره تطبيقًا يعد بجعل الأجنة أكثر ذكاءً ووطنيةً ومعرفة بأسماء الآلهة الهندوسية، أثناء وجودهم في بطون أمهاتهم، مقابل اشتراك شهري يقدر بـ13 جنيهًا إسترلينيًا (نحو 16 دولار أمريكي)، وفقًا لما ذكرته صحيفة “التايمز” البريطانية.

ويعتمد تطبيق “الطفل الحلم” على تعاليم “غاربه سانسكار”، التي تعني تعليم الطفل الذي لم يولد بعد، من خلال أنشطة تمارسها المرأة الحامل مثل اليوغا وقراءة النصوص الدينية الهندوسية، بحسب مؤسس التطبيق تشيتا دافال.

وقال دافال، إن “الطفل الحلم” يمكن أن يساعد الآباء على “برمجة الفضائل التي يرغبون في حصول أطفالهم عليها وهم لا يزالون في الأرحام”، مؤكدًا أهمية التطبيق لحيازة “طفل أحلام إلهي وديناميكي”.

وأوضح: “لا أحد لديه الصبر على قراءة الكتب أو النصوص الدينية، لذلك قمنا بتجميع الخبراء ووضعنا ملخصات لما يجب القيام به في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل”.

وعبر التطبيق يتم تشجيع الآباء على رسم “مخطط أحلام” لجميع الصفات التي يريدون أن يحصل عليها أطفالهم، وذلك من خلال دروس أسبوعية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى أنواع من الموسيقى الملهمة و”الأغاني الفاضلة”.

