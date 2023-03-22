الأمن اللبناني يتصدى لمحتجين على الأوضاع المعيشية أمام مقر الحكومة في بيروت (فيديو)

تصدت قوى الأمن اللبناني، اليوم الأربعاء، لمتظاهرين حاولوا اقتحام السراي (المقر) الحكومي وسط العاصمة بيروت، خلال تظاهرة نظمها عسكريون متقاعدون.

ونفّذ مئات العسكريين المتقاعدين وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة، احتجاجًا على تدني قيمة رواتبهم في ظل الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وللمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

الوقفة دعا إليها حراك العسكريين المتقاعدين، وشارك فيها عدد من الضباط والأفراد المتقاعدين من كل المناطق اللبنانية، وسط استنفار أمني مكثف.

وتأتي الدعوة إلى التظاهر على وقع التفلت والتلاعب الحاصل في سعر صرف الدولار الأمريكي الذي بلغ الثلاثاء 145 ألف ليرة نهارًا، قبل أن يتهاوى ليستقر مساءً عند 110 آلاف ليرة للدولار الواحد.

ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية ولافتات بمطالبهم، وسط حالة من الغضب الشديد تجاه ما آلت إليه الأوضاع في لبنان، وفق مراسل الأناضول.

وسرعان ما تطور الحراك إلى فوضى بين المتظاهرين والقوى الأمنية، بعدما عمد عدد من المحتجين إلى محاولة اقتحام السراي الحكومي.

وتدخلت قوات مكافحة الشغب لصد المتظاهرين، وأطلقت عليهم قنابل مسيلة للدموع، مما أسفر عن حالات اختناق وإصابات بين العسكريين المتقاعدين.

وخلال الوقفة، تلا أحد العسكريين المتقاعدين بيانًا باسم تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين (خاصة) تضمّن مطالب عدة أهمها تثبيت رواتبهم على سعر صرف 28500 ليرة كما كان معتمدًا في تاريخ صدور موازنة 2022.

ودعا بيان المتقاعدين إلى رصد الأموال اللازمة لتغطية نفقات الاستشفاء بنسبة 100% على نفقة الدولة لجميع الأسلاك العسكرية خاصة قوى الأمن الداخلي والضابطة الجمركية، وتغطية المنح الدراسية للمتقاعدين.

ويتقاضى موظفو القطاع العام في لبنان رواتبهم بالدولار على سعر صرف يحدده المصرف المركزي بناء على العرض والطلب، والذي حدده حاكم المصرف رياض سلامة الثلاثاء بـ90 ألف ليرة للدولار الواحد.

​​​​​وصباح الأربعاء، بلغت الليرة اللبنانية في تعاملات السوق الموازية (السوداء) نحو 109 آلاف ليرة للدولار، بينما تجاوز سعر صفيحة البنزين مليوني ليرة (نحو 18 دولارًا حسب سعر السوق الموازية).

ويعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة منذ عام 2019، أدت إلى انهيار قياسي لقيمة الليرة، فضلًا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.