أحدهما “بترت ساقه”.. إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار لغم عند الحدود مع لبنان (فيديو)

أُصيب جنديان إسرائيليان أحدهما “بجروح خطيرة”، الثلاثاء، جراء انفجار لغم أرضي عند الحدود مع لبنان، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن لغما أرضيا انفجر عند الخط الأزرق، وهي الحدود التي رسّمتها الأمم المتحدة عام 2000 بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان.

وأوضح الجيش أن الانفجار وقع “خلال نشاط هندسي روتيني في منطقة جيب تقع تحت سيادة إسرائيلية على الحدود مع لبنان”، وأعلن أنه “تم نقل الجنديين لتلقي العلاج في المستشفى”.

رواية أخرى

وفي رواية أخرى، أفادت قناة المنار التابعة لحزب الله، بوقوع 3 إصابات في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر انفجار لغم أرضي بآلية عسكرية “كانت تقوم بعمليات تجريف” على الحدود.

ونقلت القناة نقلا عن مراسلها في جنوب لبنان وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية عند حدود بلدة عيتا الشعب (جنوب)، بسبب انفجار لغم أرضي في آلية هامر، أثناء عملية تجريف في حرج الراهب (نقطة مراقبة عسكرية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية).

وأشارت إلى “سماع صراخ أحد الجنود بعد بتر ساقه بانفجار لغم أرضي، أثناء القيام بأشغال هندسية عند حدود بلدة عيتا الشعب ونقله بدبابة (من طراز) ميركافا”.

بالفيديو | صراخ أحد الجنود الصهاينة بعد بتر ساقه بإنفجار لغم ارضي أثناء القيام بأشغال هندسية عند حدود بلدة #عيتا_الشعب ونقله بدبابة ميركافا pic.twitter.com/WMdo1EAC1Z — قناة المنار (@TVManar1) March 21, 2023

وذكرت القناة اللبنانية أن الآليات الإسرائيلية “انسحبت وأوقفت الأشغال الهندسية عند حدود عيتا الشعب، بعد انفجار اللغم ووقوع إصابات”.

ولفتت إلى سقوط 3 جرحى، أحدهم بترت ساقه، وتم نقلهم إلى موقع الراهب العسكري، موضحة أن اللغم الذي انفجر خلف الخط الأزرق، هو من “الألغام التي زرعها العدو سابقا”.

والأربعاء الماضي، أشار الجيش الإسرائيلي إلى احتمال ضلوع حزب الله في واقعة قتلت خلالها القوات الإسرائيلية شخصا كان يضع حزاما ناسفا بعد يومين على انفجار أسفر عن جرح إسرائيلي في شمال إسرائيل.

انسحاب آليات وجرافات العدو وايقاف الأشغال الهندسية عند حدود #عيتا_الشعب بعد انفجار لغم ارضي ووقوع إصابات في صفوف جنود العدو . pic.twitter.com/bZCzhc7JkM — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) March 21, 2023

وحينها، قال الجيش الإسرائيلي إن التحقيق الأولي أظهر أن المشتبه به تسلّل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل مؤخرا.

والخميس أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) أن وحداتها “لم تلاحظ أي عبور للخط الأزرق في الأيام الأخيرة”.