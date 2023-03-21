مظاهرات في إندونيسيا رفضا لمشاركة إسرائيل في كأس العالم تحت 20 سنة (صور)

تجمع مئات من الإندونيسيين في العاصمة جاكرتا، الاثنين، لمطالبة حكومة بلادهم بمنع المنتخب الإسرائيلي من المشاركة في بطولة العالم للشباب التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وتستضيف إندونيسيا ذات الأغلبية المسلمة كأس العالم “فيفا تحت 20 سنة” في الفترة الممتدة من 20 مايو/ أيار حتى 11 يونيو/ حزيران في 6 مدن رئيسية بالبلاد.

وكان من المقرر أن تقام البطولة عام 2021 إلا أن إجراءات كوفيد-19 الصحية حالت دون انعقادها، مما دعا الاتحاد الدولي إلى منح التنظيم في نسخة 2023 للبلد نفسه.

وتجمع المحتجون وسط جاكرتا، ورفعوا أعلام بلادهم وأعلام فلسطين، هاتفين “الله أكبر” و”أخرجوا إسرائيل من مونديال تحت سن 20″.

وقال المنظمون إن الاحتجاج يأتي ردا على “سنوات طويلة من سياسة الاحتلال الظالمة ضد الفلسطينيين”.

ولا تقيم إندونيسيا علاقات رسمية مع إسرائيل، وتعد الدولة داعما قويا للفلسطينيين، إلا أن المسؤولين أكدوا أن الحكومة لن تمنع المنتخب الإسرائيلي من دخول أراضيها والمشاركة في البطولة.

ويوم الثلاثاء، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، إن تل أبيب “تجري مباحثات مع 4 دول عربية وإسلامية لتطبيع العلاقات معها، هي إندونيسيا والصومال والنيجر وموريتانيا”.