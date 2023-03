“لن نسمح له بدخول بلادنا”.. بريطانيا تمنع المتطرف بالودان من حرق القرآن على أراضيها (فيديو)

قالت الحكومة البريطانية إنها رفضت دخول الناشط اليميني المتطرف راسموس بالودان، الذي قال إنه يخطط لحرق القرآن في ساحة عامة بمدينة ويكفيلد الإنجليزية هذا الأسبوع.

وسأل النائب عن حزب العمال في ويكفيلد (سيمون لايتوود) وزير الأمن (توم توجندهات) عما إذا كانت الحكومة البريطانية ستمنع بالودان من دخول البلاد.

وقال لايتوود، أمس الاثنين، خلال جلسة عامة لمجلس العموم: “نُقل عن السياسي الدنماركي اليميني المتطرف المعادي للإسلام راسموس بالودان أنه سيسافر من الدنمارك إلى ويكفيلد، لغرض وحيد هو حرق القرآن في مكان عام”.

وأضاف: “بالودان سبق أن سُجن في الدنمارك لتصريحاته البغيضة والعنصرية. إنه رجل خطير لا ينبغي السماح له بدخول هذا البلد. هل يمكن لوزير الداخلية أن يؤكد لي ولمجتمعي أن الحكومة تتخذ إجراءات لمنع ذلك؟”.

وقال وزير الأمن البريطاني توجندهات إنه سيتم منع بالودان من دخول البلاد، مؤكدا أنه أضيف “إلى مؤشرات التحذيرات في البلاد، وبالتالي فإن سفره إلى المملكة المتحدة لن يكون مفيدًا للصالح العام، ولن يُسمح له بالدخول”.

I've been really concerned to hear of plans by the far-right extremist Rasmus Paladan to come to Wakefield.

I am glad to hear that the Government have listened to my calls and prevented him from entering the country. pic.twitter.com/2qZr3EqQ3n

