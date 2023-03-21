قتلى جرّاء زلزال بقوة 6.5 درجات في أفغانستان وباكستان (فيديو)

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات أفغانستان وباكستان وبعض المناطق في الهند، مساء الثلاثاء، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، مما أدى إلى مقتل 3 وفق حصيلة أولية.

وحُدّد مركز الزلزال على مسافة 40 كيلومترا إلى جنوب-جنوب شرق بلدة جرم الواقعة قرب الحدود مع باكستان وطاجيكستان، وبلغ عمقه أكثر من 187 كيلومترا، وفق الهيئة الأمريكية.

ووقع الزلزال في منطقة هندوكوش الجبلية قرب تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية، وفق مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن السكان في مدينة روالبندي الباكستانية “هربوا من منازلهم مردّدين آيات من القرآن”، كما جاءت شهادات أخرى مماثلة من لاهور.

A local Pashto TV channel Mahshriq TV during the earthquake. Brave of the anchor to keep his calm. But shows the impact of the earthquake. #Peshawar #Pakistan pic.twitter.com/7h3FOxBvtF — Iftikhar Firdous (@IftikharFirdous) March 21, 2023

سقوط ضحايا

وقالت وكالة رويترز إن فتاة (13 عاما) لقيت حتفها عندما انهار فوقها جدار في منزلها، وأصيب 150 في منطقة سوات شمالي باكستان حيث أعلنت المستشفيات حالة الطوارئ.

وقال متحدث باسم وزارة مواجهة الكوارث في أفغانستان إن 2 قُتلا في إقليم لغمان شرقي البلاد.

وفي إقليم خيبر بختونخوا شمالي باكستان، قال متحدث باسم الشرطة إن جدارا بطول 90 مترا حول مركز للشرطة انهار، لكن ذلك لم يسفر عن أي إصابات.

وشعر السكان بالهزة في العاصمة الهندية نيودلهي، وفي مظفر أباد عاصمة الجزء الذي تسيطر عليه باكستان من إقليم كشمير.

وشهدت المنطقة زلزالا مميتا في عام 2005 أودى بحياة أكثر من 80 ألف شخص.

ووفقا للمركز الأوربي المتوسطي لرصد الزلازل، شعر بالهزة سكان في منطقة تمتد على مساحة 1000 كيلومتر مربع في باكستان والهند وأوزبكستان وطاجيكستان وكازاخستان وقرغيزستان وأفغانستان وتركمانستان.

وفي 22 يونيو/حزيران 2022، قُتل أكثر من ألف وشُرّد عشرات الآلاف بعدما ضرب زلزال قوته 5.9 درجات ولاية باكتيكا الفقيرة، وكان الأكثر حصدا للأرواح في أفغانستان منذ نحو ربع قرن.