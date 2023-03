قتلى جرّاء زلزال بقوة 6.5 درجات في أفغانستان وباكستان (فيديو)

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات أفغانستان وباكستان وبعض المناطق في الهند، مساء الثلاثاء، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، مما أدى إلى مقتل 3 وفق حصيلة أولية.

وحُدّد مركز الزلزال على مسافة 40 كيلومترا إلى جنوب-جنوب شرق بلدة جرم الواقعة قرب الحدود مع باكستان وطاجيكستان، وبلغ عمقه أكثر من 187 كيلومترا، وفق الهيئة الأمريكية.

ووقع الزلزال في منطقة هندوكوش الجبلية قرب تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية، وفق مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن السكان في مدينة روالبندي الباكستانية “هربوا من منازلهم مردّدين آيات من القرآن”، كما جاءت شهادات أخرى مماثلة من لاهور.

A local Pashto TV channel Mahshriq TV during the earthquake. Brave of the anchor to keep his calm. But shows the impact of the earthquake. #Peshawar #Pakistan pic.twitter.com/7h3FOxBvtF

— Iftikhar Firdous (@IftikharFirdous) March 21, 2023