عمران خان للجزيرة مباشر: نجوت من محاولة اغتيال جديدة (فيديو)

قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إنه تعرّض لمحاولة اغتيال فاشلة “من قِبل أشخاص ما زالوا في الحكم”، مؤكدا أنهم “سيعاودون الكرّة كلما سنحت لهم الفرصة”، على حد قوله.

وأضاف خان، خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الاثنين، أنه عندما كان بصدد المثول أمام المحكمة، السبت الماضي، حاصرته قوات الأمن خارج قصر العدالة، مشددا على أنهم “كانوا يريدون قتلي أو استهدافي”.

وتابع خان أنه لولا تدخّل أنصاره في الوقت المناسب لما تمكن من النجاة من الموت.

وشدّد رئيس حزب إنصاف على أنه لم يخرق القانون، وأنه حاول طوعا المثول أمام القاضي، لكنه “لا يثق في الحكومة التي يحاول قادتها إما اعتقاله أو اغتياله”.

وكان عمران خان قد اتهم، في وقت سابق، حكومة بلاده بالتخطيط لاغتياله أو الزج به في السجن، وقال في كلمة متلفزة إن الحكومة كانت تسعى لتنفيذ المخطط أثناء انتقاله من لاهور إلى العاصمة إسلام أباد، منددا بمداهمة منزله السبت الماضي.

وعلى مدار ساعات، وقعت اشتباكات بين أنصار عمران خان والشرطة خارج محكمة كان من المقرر أن يمثل أمامها رئيس الوزراء السابق في القضايا الموجهة ضده، وأعلنت الشرطة الباكستانية اعتقال نحو 60 من أنصاره.

واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات، بينما رد أنصار خان برشقها بالحجارة وإضرام النيران في حاجز للشرطة.

ورفض عمران خان ما نُسب إليه من اتهامات بخصوص التحريض على العنف، قائلا “الشعب الباكستاني يعرفني منذ 50 عاما، ويعرف أنني لم أخرق القانون يوما ما”.

وأضاف أنه لم يرفض المثول أمام القضاء، لكن ما وقع خارج قصر العدالة “أكد أن هناك مخططا لاعتقالي أو اغتيالي”، مضيفا أن قوات الشرطة التي رافقته إلى داخل قصر العدالة كانت تتهيأ لاعتقاله، لكنه تمكن من تغيير مساره وتلافي السقوط في أيديهم.