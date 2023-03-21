جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع إضراب الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

تفاعل العديد من جمهور الجزيرة مباشر مع خبر استعداد الأسرى الفلسطينيين للإضراب عن الطعام خلال شهر رمضان، وتنوعت تعليقات الجمهور على الخطوة التي ينوي الأسرى القيام بها لمناهضة إجراءات الاحتلال التعسفية.

ووجّه أحد المشاركين، رسالة تضامن مع الأسرى الفلسطينيين، وقال إن التزامهم بهذا الإضراب هو شكل من أشكال النضال والصمود وإظهار الحق الفلسطيني المشروع.

وسردت إحدى المشاركات الأسباب التي دعت الأسرى إلى القيام بهذه الخطوة، فقالت إن الوضع في السجون الإسرائيلية أصبح جحيمًا لا يطاق بسبب الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى الفلسطينيين، بعد إجراءات وزير الأمن الجديد بن عفير بالتضييق عليهم.

وقالت إن تلك الأوضاع أجبرت الأسرى على القيام بمقاومة الإجراءات بخطوات بدأت في الخامس عشر من شهر فبراير الماضي، مشيرة إلى أن إسرائيل لن تستجيب إلا إذا تدخلت المنظمات الحقوقية وهيئات الأمم المتحدة.

كما دعا أحد المشاركين بالنصر للأسرى في معركتهم النضالية ضد إدارة السجون الإسرائيلية وأبدى مساندته لهم وهم يخوضون معركة الأمعاء الخاوية.

وفي المقابل رأى مشارك آخر أن تلك الخطوة لا معنى لها في شهر رمضان “لأن الناس أصلا يكونون في حالة صيام”، وقال إن نتنياهو لا يهمه هذا الأمر ولو مات 100 فلسطيني جراء تلك الخطوة.

📌 لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة: قررنا بعون الله وتوفيقه الشروع في إضرابنا المفتوح عن الطعام "بركان الحرية أو الشهادة" لنصدح بصوت جوعنا وصبرنا في الدنيا كلها بصوتٍ واحد ووحيد "حرية … حرية … حرية". pic.twitter.com/8hNvib4Swd — نادي الأسير Prisoner’s society (@PpsmoMedia) March 21, 2023

ودعا الأسرى إلى تأجيل تلك الخطوة إلى ما بعد شهر رمضان، وقال إن الأسرى يعيشون “في دولة لا تعترف برمضان ولا بصيامهم ولا بجوعهم” ودعاهم إلى التفكير جيدا.

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال لليوم الـ36 على التوالي، خطواتهم النضالية، ضمن البرنامج الذي أعدته الحركة الأسيرة، لمواجهة سياسات بن غفير، والإجراءات القمعية في حقهم.

وكانت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة ممثلة للفصائل كافة، وقيادة الإضراب عن الطعام، قد سلّمت اليوم الثلاثاء رسالة لإدارة سجون الاحتلال، بأن ألفي أسير سيشرعون في الإضراب عن الطعام، في أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد فشل جلسات الحوار على مدار الساعات الماضية.