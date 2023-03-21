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الخميس أول أيام شهر رمضان في هذه الدول

21/3/2023-|آخر تحديث: 21/3/202308:35 PM (مكة المكرمة)

أعلنت السعودية وقطر وفلسطين والإمارات والكويت ومصر وسوريا والبحرين، مساء الثلاثاء، أن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، سيكون بعد غد الخميس.

ففي السعودية، أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان بعد تعذّر رؤية هلاله، والأربعاء هو المتمم لشهر شعبان (30 يومًا)، وفق بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

من جانبها، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف القطرية، في بيان، أن غدًا الأربعاء هو المتمم للثلاثين من شهر شعبان 1444هـ، والخميس هو الأول من شهر رمضان، في إشارة إلى تعذّر رؤية الهلال.

وسينشر موقع الجزيرة مباشر نتائج تحري هلال رمضان في باقي الدول فور الإعلان عنها.

العراق

أعلن ديوان الوقف السني والمجمع الفقهي في العراق أن غدًا الأربعاء هو المكمل لشهر شعبان، وأن بعد غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

فلسطين

أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية عدم ثبوث رؤية هلال رمضان، وأن الخميس هو أول أيام الشهر الفضيل.

الإمارات

أعلنت السلطات في دولة الإمارات أن غدًا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، والخميس هو أول أيام شهر رمضان.

الكويت

أعلنت الكويت أن بعد غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

البحرين

أعلنت البحرين أن غدًا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، والخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

مصر

أعلنت دار الإفتاء في مصر أن بعد غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

سوريا

نقلت وكالة أنباء النظام السوري عن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف، أن يوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان بعد تعذّر رؤية الهلال.

اليمن

أعلن اليمن حلول شهر رمضان الخميس بعد تعذر هلاله، وفق بيان الأوقاف اليمنية.

السودان

يحل رمضان الخميس في السودان بعد تعذر رؤية هلاله، وفق مجمع الفقه الإسلامي السوداني.

لبنان

أعلن لبنان أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

سلطنة عمان

فيما قالت وزارة الأوقاف العمانية في بيان إنها ستستطلع الهلال مساء غد الأربعاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات