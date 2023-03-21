الخميس أول أيام شهر رمضان في هذه الدول

أعلنت السعودية وقطر وفلسطين والإمارات والكويت ومصر وسوريا والبحرين، مساء الثلاثاء، أن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، سيكون بعد غد الخميس.

ففي السعودية، أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان بعد تعذّر رؤية هلاله، والأربعاء هو المتمم لشهر شعبان (30 يومًا)، وفق بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

من جانبها، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف القطرية، في بيان، أن غدًا الأربعاء هو المتمم للثلاثين من شهر شعبان 1444هـ، والخميس هو الأول من شهر رمضان، في إشارة إلى تعذّر رؤية الهلال.

وسينشر موقع الجزيرة مباشر نتائج تحري هلال رمضان في باقي الدول فور الإعلان عنها.

تُعلن لجنة تحري رؤية الهلال بـ #وزارة_الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن غداً الأربعاء( 22 ) مارس 2023م هو المتمم للثلاثين من شهر شعبان 1444هـ والخميس ( 23 ) مارس 2023م هو الأول من شهر رمضان المبارك 1444هـ#رمضان_في_قطر — وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (@AwqafM) March 21, 2023

العراق

أعلن ديوان الوقف السني والمجمع الفقهي في العراق أن غدًا الأربعاء هو المكمل لشهر شعبان، وأن بعد غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

فلسطين

أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية عدم ثبوث رؤية هلال رمضان، وأن الخميس هو أول أيام الشهر الفضيل.

الإمارات

أعلنت السلطات في دولة الإمارات أن غدًا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، والخميس هو أول أيام شهر رمضان.

الكويت

أعلنت الكويت أن بعد غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

البحرين

أعلنت البحرين أن غدًا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، والخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

مصر

أعلنت دار الإفتاء في مصر أن بعد غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

كل عام أنتم بخير

بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان

تقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال pic.twitter.com/wdXhtUoXGB — دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) March 21, 2023

سوريا

نقلت وكالة أنباء النظام السوري عن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف، أن يوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان بعد تعذّر رؤية الهلال.

المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف: يوم الخميس أول أيام #شهر_رمضان المبارك . — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) March 21, 2023

اليمن

أعلن اليمن حلول شهر رمضان الخميس بعد تعذر هلاله، وفق بيان الأوقاف اليمنية.

السودان

يحل رمضان الخميس في السودان بعد تعذر رؤية هلاله، وفق مجمع الفقه الإسلامي السوداني.

لبنان

أعلن لبنان أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

سلطنة عمان

فيما قالت وزارة الأوقاف العمانية في بيان إنها ستستطلع الهلال مساء غد الأربعاء.