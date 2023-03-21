البرهان: الجيش يدعم المسار الحالي دعما كاملا ولن يتراجع عن ذلك (فيديو)

قال رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، إن الجيش يدعم المسار الحالي دعما كاملا، ولن يتراجع عن ذلك.

ودعا البرهان خلال كلمة في منطقة (أم سيالة) بولاية شمال كردفان اليوم الثلاثاء، السياسيين إلى “توسعة أفقهم لقبول الآخرين والاستماع لهم”، على حد وصفه.

وقال إن “الاستقرار في السودان سيتحقق قبل إجراء الانتخابات وندعو السياسيين إلى تقبل الآخرين”.

وأشار رئيس مجلس السيادة السوداني إلى أن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة، مؤكدا أنه “سيحدث انتقال مرضٍ للجميع”.





واتهم رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، السياسيين بأنهم هم الذين ينفذون الانقلابات، وقال “لا يوجد عسكري ينفذ انقلابا، السياسيون هم من ينفذون الانقلابات”.

وأكد البرهان خلال كلمته أنهم يؤسسون لجيش محايد وقال “نؤسس لإقامة جيش لا يتدخل في السياسة مستقبلا”.

وفي ختام كلمته وعد رئيس مجلس السيادة السوداني، مواطني المنطقة بإقامة مشاريع لصالح المنطقة، التي تقع في وسط السودان.





“الاتفاق الإطاري”

وقد وُقّع الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري في السودان وقوى سياسية رئيسية في يناير/ كانون الثاني الماضي، في عملية سياسية تهدف للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة المستفحلة في البلاد.

غير أن قوى أخرى -ساندت الإجراءات التي قام بها البرهان وفرض بموجبها إجراءات استثنائية في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، منها حل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليَّين- رفضت الاتفاق.





ومن بين هذه القوى (قوى إعلان الحرية والتغيير-الكتلة الديمقراطية) التي تضم حركات مسلحة، كما رفضت الاتفاق قوى سياسية مدنية أخرى، بالإضافة إلى الحزب الشيوعي ولجان المقاومة (ناشطون) وتجمّع المهنيين السودانيين.

ويتكون الاتفاق من 5 بنود رئيسية هي “المبادئ العامة، قضايا ومهام الانتقال، هياكل السلطة الانتقالية، الأجهزة النظامية، وقضايا الاتفاق النهائي”.