أردوغان يعلن عن “طريق حرير” جديد من البصرة إلى تركيا (فيديو)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بدء العمل على مشروع “طريق التنمية” الممتد من البصرة في العراق إلى تركيا، والذي وصفه بأنه “طريق حرير جديد”.

وقال أردوغان “أكدنا عزمنا على العمل معا لإنجاز مشروع طريق التنمية الذي يهدف إلى بناء ممر نقل بري وسكة حديد يمتد من البصرة إلى الحدود التركية”.

وأضاف “اتخذنا خطوة جادة تُظهر إرادتنا للعمل معا لتحقيق هذا الهدف، من خلال إعلان أنقرة الذي اتفقنا حوله. إن طريق التنمية لا يُعَد مشروعا استراتيجيا مهما لتركيا والعراق فحسب، بل للمنطقة كلها”.

وأشار أردوغان إلى تكليف الوزراء المعنيين بالعمل على تحقيق مشروع طريق التنمية الممتد من البصرة إلى تركيا.

وأوضح أن ملايين الأشخاص في مناطق واسعة من أوربا إلى الخليج سيستفيدون من القيمة المضافة التي ستظهر مع إنشاء هذا الطريق.

وتابع “سنتمكن من تحويل مشروع طريق التنمية إلى طريق الحرير الجديد لمنطقتنا”.

إلتقينا الرئيس رجب طيب اردوغان وعقدنا معاً مباحثات مثمرة وبنّاءة. أكدنا حرص العراق بانفتاحه على دول الجوار وإقامة علاقات شراكة اقتصادية تعزّز التكامل الثنائي، كما اتفقنا على المضي قُدماً بطريق التنمية الذي يربط الشرق بالغرب ويمرّ بكلٍّ من العراق وتركيا، ما سيعود بالمنفعة على… pic.twitter.com/viol8m0FyQ — محمد شياع السوداني (@mohamedshia) March 21, 2023

مياه دجلة

وتعهد أردوغان بزيادة تدفق المياه في نهر دجلة الذي ينبع من تركيا، لمساعدة العراق المجاور على مكافحة الجفاف.

وقال “قررنا زيادة كمية المياه المتدفقة في نهر دجلة لمدة شهر وبقدر الإمكان، للتخفيف من محنة العراق”.

وأضاف “ستُحل مشكلة المياه، ونحن على دراية بحاجات العراق الملحة من المياه”، لافتا إلى أن تركيا نفسها تشهد أدنى معدلات للتساقطات منذ أكثر من 6 عقود.

ويعاني العراق انخفاضا مقلقا في منسوب نهرَي دجلة والفرات، وكلاهما ينبع من تركيا.

وتعليقا على تصريحات الرئيس التركي، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إنه “ممتن نيابة عن الشعب العراقي”.

كما تطرّق الجانبان إلى قضية مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين لديهم قواعد خلفية في شمالي العراق.

وتشن تركيا بانتظام عمليات عسكرية برية وجوية في هذه المنطقة ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون “منظمة إرهابية”.

وقال الرئيس التركي “نتوقع من أشقائنا العراقيين تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، وتخليص أراضيهم من هذه المنظمة الإرهابية الدموية”.

بدوره، رفض رئيس الوزراء العراقي “استخدام أراضي بلاده للاعتداء على دول الجوار، أو أي مساس بالسيادة العراقية”، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية.