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بعد فصل 4 طلاب.. المتطرف بالودان يتعهد بإحراق المصحف في بريطانيا أول أيام رمضان (فيديو)

زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي المتطرف راسموس بالودان (الأناضول)
20/3/2023-|آخر تحديث: 20/3/202311:52 PM (مكة المكرمة)

أعلن السياسي السويدي-الدنماركي المتطرف راسموس بالودان، أنه سيحرق نسخة من القرآن أمام مدرسة ثانوية في مدينة (ويكفيلد) الإنجليزية، احتجاجًا على فصلها 4 طلاب بسبب تدنيسهم نسخة من المصحف الشريف.

وتعود الواقعة إلى 22 فبراير/شباط الماضي، حينما أحضر طالب نسخة من القرآن إلى مدرسة (كيتيل ثورب) الثانوية، لتدنيسها وتمزيقها تنفيذًا لتحدٍّ فرضه عليه أصدقاؤه بعد خسارته في لعبة إلكترونية.

وأحدثت الواقعة حينها موجة غضب عارمة في أوساط الجالية المسلمة بالمدينة، أسفرت عن فصل الطلبة الأربعة واعتذار إدارة المدرسة، وعقد اجتماعات شملت أعضاء الجالية المسلمة ومجلس المدينة والشرطة للتأكيد على وجوب احترام الأديان.

ولم يَرُق لبالودان، زعيم حزب “الخط المتشدد”، اعتذار المدرسة، وتشديدها على وجوب احترام الإسلام، ليتعهد ردًّا على ذلك بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام المدرسة، في أول أيام شهر رمضان الذي يوافق الأربعاء 22 مارس/آذار.

وزعم بالودان أنه لم يحدث شيء يستحق تقديم اعتذار بشأنه، ورأى أن تقديم الاعتذار إهانة للطالب ولعائلته. وقال إن كل شيء سيفعله في المدينة سيكون بتنسيق مع شرطة (ويست يوركشاير) والسلطات الأخرى، مضيفًا أن فعله المرتقب يُعَد “تكريمًا لحرية التعبير في إنجلترا وبقية أرجاء أوربا”.

وأحدثت تصريحات بالودان موجة استنكار واسعة بين ناشطين ومسلمين بريطانيين، إذ حثوا الشرطة على منعه من القيام بذلك وانتهاك حرمة المصحف الشريف، محذرين من اندلاع أعمال عنف ردًّا على فعله الاستفزازي المرتقب.

وكتب الصحفي البريطاني المسلم روشان صالح “إذا سُمح لبالودان بالقدوم إلى ويكفيلد لحرق القرآن، فسيؤدي ذلك إلى إثارة التوترات إلى مستوى لا يُصدَّق. يجب على السلطات البريطانية منعه من القدوم”.

وأضاف صالح أنه تواصل مع وزارة الداخلية البريطانية وشرطة ويست يوركشاير، لتحذيرهما من تبعات إحراق بالودان المصحف الشريف في حال سمحوا له بالقيام بذلك.

وقال “متأكد من وقوع كارثة إذا حدث ذلك. لا يمكن للسلطات أن تقول إنها لم يتم تحذيرها”.

وأكد عضو مجلس مدينة ويكفيلد عاكف أكبر أنه تواصل مع جهات مختلفة، وأن المسؤولين الحكوميين وكبار السياسيين وشرطة ويست يوركشاير على دراية بهذه القضية.

وقال عاكف في منشور على فيسبوك “بصفتي مسلمًا ومدافعًا عن المجتمع الذي أخدمه، أجد أن الفيديو الذي نشره راسموس بالودان مقلق للغاية، وسأستمر في العمل مع المجتمع والهيئات ذات الصلة لمنع هذا المُروّج للكراهية من إثارة العنف والانقسام داخل مجتمعاتنا”.

وحذّر عاكف من تنظيم احتجاجات مناهضة قائلًا “سكان ويكفيلد هم مجتمع موحد يقف ضد الكراهية، وهذا رجل مليء بالحقد يسعى إلى لفت الانتباه. أحث الجميع على التزام الهدوء في هذه الأثناء”.

وكانت الشرطة السويدية قد منعت حزب “الخط المتشدد” أخيرًا مرات عدة من فعل ذلك، في أعقاب ما أسفر عنه من تأجيج الأزمة بين السويد وتركيا، وتراجع أنقرة عن الموافقة على طلب ستوكهولم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتأكيدًا منه على “عدم احترام الإسلام”، وفق قوله، وجّه بالودان خطابه إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقال أمس الأحد “يسعدنا أن كلًّا من وزير الخارجية الدنماركي لارس راسموسن ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون يؤيدان الحق في حرق القرآن والسخرية من الإسلام وإهانته”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل