بعد فصل 4 طلاب.. المتطرف بالودان يتعهد بإحراق المصحف في بريطانيا أول أيام رمضان (فيديو)

أعلن السياسي السويدي-الدنماركي المتطرف راسموس بالودان، أنه سيحرق نسخة من القرآن أمام مدرسة ثانوية في مدينة (ويكفيلد) الإنجليزية، احتجاجًا على فصلها 4 طلاب بسبب تدنيسهم نسخة من المصحف الشريف.

وتعود الواقعة إلى 22 فبراير/شباط الماضي، حينما أحضر طالب نسخة من القرآن إلى مدرسة (كيتيل ثورب) الثانوية، لتدنيسها وتمزيقها تنفيذًا لتحدٍّ فرضه عليه أصدقاؤه بعد خسارته في لعبة إلكترونية.

وأحدثت الواقعة حينها موجة غضب عارمة في أوساط الجالية المسلمة بالمدينة، أسفرت عن فصل الطلبة الأربعة واعتذار إدارة المدرسة، وعقد اجتماعات شملت أعضاء الجالية المسلمة ومجلس المدينة والشرطة للتأكيد على وجوب احترام الأديان.

ولم يَرُق لبالودان، زعيم حزب “الخط المتشدد”، اعتذار المدرسة، وتشديدها على وجوب احترام الإسلام، ليتعهد ردًّا على ذلك بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام المدرسة، في أول أيام شهر رمضان الذي يوافق الأربعاء 22 مارس/آذار.

وزعم بالودان أنه لم يحدث شيء يستحق تقديم اعتذار بشأنه، ورأى أن تقديم الاعتذار إهانة للطالب ولعائلته. وقال إن كل شيء سيفعله في المدينة سيكون بتنسيق مع شرطة (ويست يوركشاير) والسلطات الأخرى، مضيفًا أن فعله المرتقب يُعَد “تكريمًا لحرية التعبير في إنجلترا وبقية أرجاء أوربا”.

Ramadan on Wednesday 22 March 2023, Rasmus Paludan will visit Wakefield and burn a Quran in contempt of the undemocratic forces in England. In compliance with @WestYorksPolice, who must of course protect him from attack. @MuslimCouncil @MABOnline1 @IslamUKCentre @Muslims4Britain pic.twitter.com/bDUIwWAZqu — Nej til Islam i Danmark (@nejtilislam) March 19, 2023

وأحدثت تصريحات بالودان موجة استنكار واسعة بين ناشطين ومسلمين بريطانيين، إذ حثوا الشرطة على منعه من القيام بذلك وانتهاك حرمة المصحف الشريف، محذرين من اندلاع أعمال عنف ردًّا على فعله الاستفزازي المرتقب.

Rasmus Pedo Paludan has announced he will be coming to Wakefield UK to burn the Quran, March 22nd. @ukhomeoffice @WestYorksPolice should do something to stop this before the Muslim community takes care of it with their own hands. And why is a pedophile criminal being allowed in? pic.twitter.com/b156BjUHwl — muslim daily (@muslimdaily_) March 19, 2023

All I will say on this is burn away.. this guy wants a reaction of violence to try and prove a point.. it’s not going to happen you pedophile.. #Wakefield #Denmarkracism # https://t.co/KCCOoCNBSo — Kayos (@kayosali) March 19, 2023

BREAKING: Anti-Islam activist Rasmus Paludan has pledged to visit Wakefield, England and burn a Quran at the start of Ramadhan. Paludan is a notorious Islamophobe and his hate speech has provoke global Muslim protests.@WestYorksPolice #Wakefield pic.twitter.com/xgxSEcSk5o — Robert Carter (@Bob_cart124) March 19, 2023

وكتب الصحفي البريطاني المسلم روشان صالح “إذا سُمح لبالودان بالقدوم إلى ويكفيلد لحرق القرآن، فسيؤدي ذلك إلى إثارة التوترات إلى مستوى لا يُصدَّق. يجب على السلطات البريطانية منعه من القدوم”.

وأضاف صالح أنه تواصل مع وزارة الداخلية البريطانية وشرطة ويست يوركشاير، لتحذيرهما من تبعات إحراق بالودان المصحف الشريف في حال سمحوا له بالقيام بذلك.

وقال “متأكد من وقوع كارثة إذا حدث ذلك. لا يمكن للسلطات أن تقول إنها لم يتم تحذيرها”.

I've contacted the Home Office asking them if they intend to allow Rasmus Paludan into the country and I've contacted West Yorkshire Police to ask them if they will allow the Quran burning to take place in Wakefield on March 22. If this happens I'm sure it will be a disaster so… https://t.co/cpCHP2NQyY — Roshan M Salih (@RmSalih) March 20, 2023

وأكد عضو مجلس مدينة ويكفيلد عاكف أكبر أنه تواصل مع جهات مختلفة، وأن المسؤولين الحكوميين وكبار السياسيين وشرطة ويست يوركشاير على دراية بهذه القضية.

وقال عاكف في منشور على فيسبوك “بصفتي مسلمًا ومدافعًا عن المجتمع الذي أخدمه، أجد أن الفيديو الذي نشره راسموس بالودان مقلق للغاية، وسأستمر في العمل مع المجتمع والهيئات ذات الصلة لمنع هذا المُروّج للكراهية من إثارة العنف والانقسام داخل مجتمعاتنا”.

وحذّر عاكف من تنظيم احتجاجات مناهضة قائلًا “سكان ويكفيلد هم مجتمع موحد يقف ضد الكراهية، وهذا رجل مليء بالحقد يسعى إلى لفت الانتباه. أحث الجميع على التزام الهدوء في هذه الأثناء”.

وكانت الشرطة السويدية قد منعت حزب “الخط المتشدد” أخيرًا مرات عدة من فعل ذلك، في أعقاب ما أسفر عنه من تأجيج الأزمة بين السويد وتركيا، وتراجع أنقرة عن الموافقة على طلب ستوكهولم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتأكيدًا منه على “عدم احترام الإسلام”، وفق قوله، وجّه بالودان خطابه إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقال أمس الأحد “يسعدنا أن كلًّا من وزير الخارجية الدنماركي لارس راسموسن ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون يؤيدان الحق في حرق القرآن والسخرية من الإسلام وإهانته”.