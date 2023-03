في صفقة تاريخية.. مصرف يو بي إس السويسري يستحوذ على منافسه كريدي سويس

وافق بنك يو بي إس السويسري على شراء منافسه المتعثر كريدي سويس مقابل 3 مليارات فرنك (3.24 مليارات دولار).

وجاءت هذه الخطوة بعد مطالبة وزارة المالية الاتحادية السويسرية والبنك المركزي وهيئة الرقابة على سوق المال السويسرية للبنكين بسرعة إتمام الصفقة لاستعادة الثقة الضرورية في استقرار الاقتصاد والنظام المصرفي السويسريين، بحسب بيان صادر عن كريدي سويس مساء أمس الأحد.

Credit Suisse Group announces it has entered into a merger agreement with UBS. All details available here: https://t.co/IkG4X3wze5 pic.twitter.com/3Obz6zpxSC

— Credit Suisse (@CreditSuisse) March 19, 2023