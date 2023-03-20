الأخبار

“تحريض أرعن”.. خريطة لوزير المالية الإسرائيلي تثير غضبا أردنيا

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (رويترز)
20/3/2023-|آخر تحديث: 20/3/202308:57 PM (مكة المكرمة)

عبّرت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستخدام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خلال مشاركته في فعالية عقدت الأحد في باريس، خريطة لـ”إسرائيل” تضم حدود المملكة الأردنية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورأت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن تصرف الوزير يمثل “تحريضاً أرعن، وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية”.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سنان المجالي، إن بلاده تدين أيضا “التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في الوجود، وحقوقه التاريخية في دولته المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، وحذرت من خطورة هذه التصرفات العنصرية المتطرفة”، وفقا لكلامه.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي “بإدانة تصرفات وتصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرفة التحريضية، والتي تمثل أيضاً خرقاً للقيم والمبادئ الإنسانية”.

وشدد الأردن على اتخاذ جميع الإجراءات السياسية والقانونية الضرورية للتصدي “لمثل هذه التصرفات والتصريحات الحاقدة المتطرفة، وما تمثله من تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار ويدفع باتجاه التصعيد”.

وفي صورة التقطتها عدسات الكاميرات، ظهر سموتريتش وهو يعتلي منصة خلال كلمة له في باريس، موجود عليها ما تسمى “خارطة أرض إسرائيل” وتضم كلا من فلسطين والأردن.

وهاجم الوزير الفلسطينيين وقال إنه “لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني”.

وجاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي عقب اجتماع خماسي استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية وضم مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين والولايات المتحدة، وانتهى بالإعلان عن “ضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف”.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ندد أردنيون وفلسطينيون بتصرحيات الوزير الإسرائيلي المتطرف.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الأردنية