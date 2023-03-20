“تحريض أرعن”.. خريطة لوزير المالية الإسرائيلي تثير غضبا أردنيا

عبّرت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستخدام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خلال مشاركته في فعالية عقدت الأحد في باريس، خريطة لـ”إسرائيل” تضم حدود المملكة الأردنية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

pic.twitter.com/ovfxJVTrT6 — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) March 20, 2023

ورأت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن تصرف الوزير يمثل “تحريضاً أرعن، وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية”.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سنان المجالي، إن بلاده تدين أيضا “التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في الوجود، وحقوقه التاريخية في دولته المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، وحذرت من خطورة هذه التصرفات العنصرية المتطرفة”، وفقا لكلامه.

#وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين؛ تدين التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في الوجود، وحقوقه التاريخية في دولته المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني. — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) March 20, 2023

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي “بإدانة تصرفات وتصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرفة التحريضية، والتي تمثل أيضاً خرقاً للقيم والمبادئ الإنسانية”.

ده الوزير الإسرائيلي سموتريتش اللي قال سنمحو قرية حوارة في الضفة.. وسبق له نشر خطة لترحيل جماعي للفلسطينيين من الضفة.

لاحظت حاجة؟ بيتكلم وخريطة إسرائيل تشمل الأردن!!!!!

طب حيودي الفلسطينيين فين على كده؟!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/3dvPf8bCPZ — أحمد فؤاد أنور ⁦🇪🇬⁩ (@ahmadfouadanwar) March 20, 2023

وشدد الأردن على اتخاذ جميع الإجراءات السياسية والقانونية الضرورية للتصدي “لمثل هذه التصرفات والتصريحات الحاقدة المتطرفة، وما تمثله من تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار ويدفع باتجاه التصعيد”.

وفي صورة التقطتها عدسات الكاميرات، ظهر سموتريتش وهو يعتلي منصة خلال كلمة له في باريس، موجود عليها ما تسمى “خارطة أرض إسرائيل” وتضم كلا من فلسطين والأردن.

وهاجم الوزير الفلسطينيين وقال إنه “لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني”.

"تحريض أرعن وانتهاكٌ للأعراف الدولية" .. غضب أردني حكومي وشعبي عقب انتشار الخارطة السياسية التي عرضها وزير المالية الإسرائيلي "سموتريتش" في فرنسا ، والتي تهدف بشكل واضح وصريح إلى ضمّ الأردن ودول عربية أخرى إلى كيان الاحتلال pic.twitter.com/LJgmtmwn3M — الساهرة (@alsahera_ar) March 20, 2023

وجاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي عقب اجتماع خماسي استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية وضم مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين والولايات المتحدة، وانتهى بالإعلان عن “ضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف”.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ندد أردنيون وفلسطينيون بتصرحيات الوزير الإسرائيلي المتطرف.

خارطة مزعومة لإسرائيل الكبرى تضم #الأردن وإنكار لوجود الشعب الفلسطيني.. وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش يثير غضب الأردنيين والفلسطينيين#فلسطين #هنا_المملكة pic.twitter.com/2bltQc09AK — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) March 20, 2023

هاذه الصورة بالأمس، لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وهو يتحدث للمستوطنين عن خريطة اسرائيل الكبرى التي ستضم كل فلسطين وأجزاء من سوريا ولبنان وايضاً كل الأردن. هذا لا ينبغي أن يفاجئ أحداً ، إنها أيديولوجيتهم الصهيونبة. pic.twitter.com/1QQ3EuV8u5 — عادل سالم (@Adel_M_Salem) March 20, 2023

فالصورة المرفقة يظهر وزير المالية الصهيوني #سموتريتش متحدثاً بكل عنجهية واستحقار للشعب الفلسطيني والأردني والسوري على حد سواء. وفالخريطة المرفقة خلال حديثه، ظهرت دولة اليهود المزمع إقامتها على ارض #فلسطين و #الأردن و اطراف من #سوريا !! وما زال قادة العرب يهرولون للتطبيع !! pic.twitter.com/VcXlqgvrlH — Yahya basheer | يحيى بشير (@Yahyamo187) March 20, 2023

رسالة جدّ وقحة من وزير مالية الكيان (سموتريتش) إلى الأردن؛ جسّدها من خلال علم على منصة تحدّث من خلفها في باريس أمس.

الأردن برسم الضمّ، وليس الضفة الغربية وحسب.

هي أوهام دون شك، وكيانه في مرحلة تراجع، لكنها رسالة لمن يسهّلون "السلام الاقتصادي" الذي يعني تصفية القضية وتهديد الأردن. pic.twitter.com/xZ9HpitUfz — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) March 20, 2023

وزير المالية والوزير الثاني للجيش الصهيوني بتسلئيل سموتريتش وخلال مؤتمر في باريس يضع شعار منظمة الآرغون ארגון / هاتسيل האצ"ל والتي كانت تخطط في سنوات قبل عام 1948 في الاستيلاء على كل من الأردن وفلسطين وتأسيس دولتهم الزائلة عليهم pic.twitter.com/FGHOtCz62S — نشّاب | Nashab 🇯🇴 (@Nashab_32) March 20, 2023

اعتلى وزير مالية الكيان الصهيوني بتسلئيل سموتريتش منـصة موجود عليها ما يزعم انه "خارطة أرض إسرائيل"مع ضم الأردن ..وأنكر سموتريتش في كلمته وجود الشعب الفلسطيني قائلا انه اختراع عمره اقل من ١٠٠ عام . pic.twitter.com/glOyMv30Xh — غيث العضايلة (@ghaithad) March 20, 2023