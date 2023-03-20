نائب بالبرلمان الأوربي: مجلس النواب التونسي الجديد لا يمثل الشعب وندعو الرئيس لفهم رسالتنا الحقيقية (فيديو)

قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوربي منير ساطوري، إن البرلمان التونسي الجديد والانتخابات التي أفرزته شكلا معًا تراجعًا واضحًا في سلم الديمقراطية، خاصة أن المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة كانت ضعيفة ولم تتجاوز نسبة 30%.

وأضاف ساطوري في لقاء مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، مساء الأحد، أن نواب المجلس الجديد لا يمثلون الشعب التونسي وأنهم مجرد ناطقين باسم المحافظات، في حين أن المعارضة قاطعت العملية السياسية بالكامل.

وتابع قائلًا إن علاقة الاتحاد الأوربي مع تونس قديمة، وإن الاتحاد يعرف احتياجاتها الاقتصادية والتنموية، مضيفًا “لكننا ندعو الرئيس سعيّد لفهم وتفهم القلق الأوربي تجاه حالات التراجع المسجلة في المجال السياسي والحقوقي في البلاد”.

وكانت 4 مجموعات حقوقية قد دعت وزراء خارجية الاتحاد الأوربي إلى الضغط علنًا على السلطات التونسية للتراجع عن قمعها للمنتقدين.

وقالت منظمة العفو الدولية إن المنظمات طالبت وزراء خارجية الاتحاد الأوربي بمراجعة تعاونهم مع تونس بشكل حاسم في اجتماعهم، يوم الاثنين، لتجنب المساهمة في التقويض المستمر لحقوق الإنسان واستقلال القضاء الذي جاهد التونسيون لنيله منذ ثورة 2011.

عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي منير ساطوري: تشكيل البرلمان التونسي الجديد يمثل تراجعا عن الديمقراطية #المسائية #تونس pic.twitter.com/9ZmTNLkaNV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 19, 2023

وحثت المنظمات الاتحاد الأوربي على الضغط على الحكومة التونسية حتى توقف قمعها المستمر ضد المعارضة، وإلغاء أو تعديل جميع القوانين التي تُجرِّم الممارسة المشروعة لحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.

وشكك عضو البرلمان الأوربي في أن يُقدِم الرئيس قيس سعيّد على إصلاحات سياسية حقيقية في ظل تمسكه وسيطرته على جميع السلطات في البلاد، وقال “أشك في الرئيس قيس سعيّد فهم رسالة البرلمان الأوربي وأنه سيعمل من أجل مستقبل سياسي مغاير في بلاده”، مشددًا على أن “من مصلحة الرئيس أن يستمع لوجهة النظر الأوربية حتى يتمكن من تحقيق تطلعات الشعب التونسي”.

يذكر أن البرلمان الأوربي سبق أن صوّت بأغلبية ساحقة لصالح قرار عاجل يُدين قمع استقلال القضاء وحرية التعبير وتكوين الجمعيات في تونس.

ووقّعت على البيان الشبكة الأوربية-المتوسطية لحقوق الإنسان ولجنة الحقوقيين الدولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.