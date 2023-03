حاكم ولاية هندية يتفاخر بإغلاق 600 مدرسة إسلامية ويتعهد بالمزيد (فيديو)

قال هيماناتا سارما حاكم ولاية آسام الهندية إنه قرر إغلاق 600 مدرسة إسلامية، وإنه سيقدم على غلق مزيد من المدارس في المستقبل.

وأضاف سارما خلال مشاركته في احتفال هندوسي بولاية كارناتاكا أن “هناك عددًا كبيرًا من الناس يأتون من بنغلاديش لولاية آسام، ويشكلون تهديدًا لحضاراتنا وثقافتنا”.

وتابع قائلًا أمام أنصاره “لا نريد مدارس إسلامية في ولايتنا وإنما نريد مدارس وكليات وجامعات رسمية”، مضيفًا أن خطته المقبلة تتمثل في إغلاق جميع المدارس الدينية “لأننا بحاجة للمدارس والكليات والجامعات التي تنتج أطباء ومهندسين”.

وقال “لدينا الكثير من الناس في الهند يقولون بفخر إنهم مسلمون أو مسيحيون. نحن نحتاج للأشخاص الذين يمكن أن يدّعوا بفخر أنهم هندوس، ومثل هؤلاء الناس هم الذين يمكن أن يخلقوا الهند الجديدة”.

ونقلت وسائل إعلام هندية أن الحكومة المحلية التي يقودها حزب (بهاراتيا جاناتا) في ولاية آسام الهندية، أقرت تشريعًا في يناير/كانون الثاني 2021 مهّد الطريق لتحويل جميع المدارس الدينية في الولاية إلى مدارس نظامية.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مع تصريحات سارما، واعتبروها مثيرة للكراهية وحيلة دعائية للفوز في الانتخابات المقبلة في ولاية كارناتاكا أمام منافسيه السياسيين.

وقال الناشط أحمد خبير إن ما أقدم عليه هيماناتا سارما يمثل استراتيجية سياسية جديدة لنشر الكراهية ضد المسلمين في الولاية ونيل أصوات انتخابية بطريقة غير مباشرة.

Closing 600 madrassas to get votes by spreading hate against Muslims every single day? That's some next-level political strategy! pic.twitter.com/o6iP5zNHKT

من جهتها غردت الناشطة رنا أيوب قائلة “لقد أغلقت أكثر من 600 مدرسية لأنها الطريقة الوحيدة للحصول على أصوات انتخابية، وهي أيضًا عملية تهدف إلى إثارة الكراهية ضد المسلمين”. فيما اعتبرت المغردة أرشي آرفي بأن تزامن هذه القرارات والمواقف مع احتفال دول العالم بالذكرى السنوية الأولى لمحاربة الإسلاموفوبيا في العالم يؤكد بأن الحكومة الهندية بقيادة حزب (بهاراتيا جاناتا) ماضية في هذه السياسة دون تردد.

We closed 600 madrassas because the only way to get votes in India, is to stir hatred against Muslims every single day pic.twitter.com/gBxZncbQ2C

وشهدت مدن وولايات هندية منذ أكثر من سنتين حملات اضطهاد واسعة وممنهجة ضد الأقلية المسلمة، بجانب أعمال عنف تقف وراءها مليشيات هندوسية متطرّفة تحمل عقيدة (هندوتفا) العنصرية.

What an Irony _When the world just observed its first International day against #Islamophobia, the #BJP leaders find no other way to hunt for votes rather than to keep the rhetoric coming for the rise in Islamophobia.

Their hate against minorities is just next level.@UN pic.twitter.com/UfCKgqutre

— ‎Arshi Alvi (@Arshi7Khan) March 17, 2023