توافق على توقيع الاتفاق السياسي النهائي في السودان.. جمهور الجزيرة مباشر يعلق (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع خبر توقيع الاتفاق السياسي النهائي بالسودان في أبريل/ نيسان، معتبرين أنه سيحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد، ويساهم في تهدئة الأوضاع.

وعلق العديد من جمهور الجزيرة مباشر على الخبر في مقاطع فيديو أرسلوها إلى واتساب الخط الساخن بالقناة.

واعتبر العديد من المشاركين أن توقيع الاتفاق السياسي النهائي بالسودان في أبريل سيحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد، ويساهم في تهدئة الأوضاع عبر تشكيل حكومة مدنية؛ وذلك نظرا إلى عدم وجود بديل عن هذا الاتفاق مع تشتت وضعف المعارضة حسب رأيهم.

وفي المقابل، عارض آخرون هذا الاتفاق، معتبرين أنه لن يحل المشكلة السودانية بل سيساهم في تعقيدها؛ وذلك لعدة أسباب أهمها أن أصحاب المصلحة الحقيقيين وهم الشعب السوداني يعارضون هذا الاتفاق، وأن أغلب الموقعين عليه تابع للنظام السابق على حد تعبيرهم.