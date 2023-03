بروكسل تستضيف مؤتمرا دوليا لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الاثنين مؤتمرا للمانحين الدوليين لدعم ضحايا زلزالي تركيا وسوريا.

وضرب زلزالان مدمران المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا في 6 فبراير/شباط الماضي، مما أسفر عن مصرع أكثر من 50 ألف شخص وتشريد الملايين.

وتشارك في المؤتمر رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين ورئيس وزراء السويد أولف كريسترسون، ومن المتوقع أن يشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيضا في أعمال المؤتمر عبر تقنية الفيديو.

وقالت فون دير لاين أثناء الإعلان عن المؤتمر إن الجهات المانحة الخاصة والعامة من جميع الدول مدعوة “لتكريم ذكرى الأرواح التى فُقدت، وبطولة رجال الإغاثة، والأهم من ذلك بناء مستقبل أفضل سويا من أجل الناجين”.

وجمع الاتحاد الأوربي حتى الآن نحو 20 مليون يورو (21.3 مليون دولار) من أجل مساعدة الضحايا في تركيا وسوريا وتلبية الاحتياجات العاجلة، وتشمل خيما ومعدات طبية وأدوات نظافة وطعاما وملابس للتدفئة.

